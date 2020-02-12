Айаал Лазарев выступит на чемпионате Азии
Накануне стал известен окончательный состав сборной Кыргызстана по вольной борьбе на чемпионат Азии 2020 года. Континентальный турнир вольников пройдет в индийском городе Нью-Дели 22 и 23 февраля.
В заявочный лист сборной Кыргызстана на чемпионат вошел и якутский легионер Айаал ЛАЗАРЕВ. Он выступит в самой тяжелой весовой категории до 125 кг.
В начале этого года Айаал уверенно выиграл национальный чемпионат в Бишкеке, тем самым вернув лидерство в своей весовой категории. Напомним, с 2017 года якутский борец в связи с травмой, полученной на чемпионате мира в Париже, вынужден был взять большой перерыв. Лазарев долго залечивал травму, был прооперирован, затем восстанавливался, но вернулся на ковер в олимпийский год.
Состав сборной Кыргызстана по вольной борьбе:
До 57 кг — Бекболот Мырзаназар уулу
До 61 кг — Улукбек Жолдошбеков
До 65 кг — Нургазы Абдуразаков
До 70 кг — Ислам Орозбеков
До 74 кг — Бекжан Джамбулов
До 79 кг — Арсалан Будажапов
До 86 кг — Алигаджи Гамигаджиев
До 92 кг — Чынгыз Керимкулов
До 97 кг — Магомед Мусаев
До 125 кг — Айаал Лазарев
К слову сказать, в послужном списке у Айаала Лазарева уже имеется звание чемпиона Азии. В 2015 году в Дохе (Катар) якутский легионер становился победителем турнира, а через год в Таиланде он завоевал бронзовую медаль. В этот же год Лазарев принимал участие и в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.
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