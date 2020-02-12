Айаал Лазарев выступит на чемпионате Азии

Накануне стал известен окончательный состав сборной Кыргызстана по вольной борьбе на чемпионат Азии 2020 года. Континентальный турнир вольников пройдет в индийском городе Нью-Дели 22 и 23 февраля.

В заявочный лист сборной Кыргызстана на чемпионат вошел и якутский легионер Айаал ЛАЗАРЕВ. Он выступит в самой тяжелой весовой категории до 125 кг.

В начале этого года Айаал уверенно выиграл национальный чемпионат в Бишкеке, тем самым вернув лидерство в своей весовой категории. Напомним, с 2017 года якутский борец в связи с травмой, полученной на чемпионате мира в Париже, вынужден был взять большой перерыв. Лазарев долго залечивал травму, был прооперирован, затем восстанавливался, но вернулся на ковер в олимпийский год.

Состав сборной Кыргызстана по вольной борьбе:

До 57 кг — Бекболот Мырзаназар уулу

До 61 кг — Улукбек Жолдошбеков

До 65 кг — Нургазы Абдуразаков

До 70 кг — Ислам Орозбеков

До 74 кг — Бекжан Джамбулов

До 79 кг — Арсалан Будажапов

До 86 кг — Алигаджи Гамигаджиев

До 92 кг — Чынгыз Керимкулов

До 97 кг — Магомед Мусаев

До 125 кг — Айаал Лазарев

К слову сказать, в послужном списке у Айаала Лазарева уже имеется звание чемпиона Азии. В 2015 году в Дохе (Катар) якутский легионер становился победителем турнира, а через год в Таиланде он завоевал бронзовую медаль. В этот же год Лазарев принимал участие и в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.