17.04.2022
14:17
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Спорт
Айаал Лазарев провёл мастер-класс для юных борцов Верхоянья
Чемпион Азии, призёр Кубка мира, участник двух Олимпийских игр Айаал Лазарев сегодня выступил с мастер-классом для юных борцов Верхоянского улуса в рамках открытого турнира по вольной борьбе памяти Святослава Габышева. И что важно, титулованный супертяж Якутии не только показал борцовские приемы, но и провёл профилактическую беседу с мальчишками, сообщает тгк Спорт Якутии
Фото: тгк Спорт Якутии
Источник: тгк Спорт Якутии
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