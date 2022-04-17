Айаал Лазарев провёл мастер-класс для юных борцов Верхоянья

Чемпион Азии, призёр Кубка мира, участник двух Олимпийских игр Айаал Лазарев сегодня выступил с мастер-классом для юных борцов Верхоянского улуса в рамках открытого турнира по вольной борьбе памяти Святослава Габышева. И что важно, титулованный супертяж Якутии не только показал борцовские приемы, но и провёл профилактическую беседу с мальчишками, сообщает тгк Спорт Якутии

Фото: тгк Спорт Якутии Источник: тгк Спорт Якутии

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