Ах, зачем этот июнь кончается, лучше б он тянулся целый год!

таково мнение творческой смены «Юных ЖДЯжек»

Веселой и познавательной получилась первая и пока единственная детская творческая смена в Акционерной компании «Железные дороги Якутии». Она задумывалась как поддержка железнодорожникам, находящихся на рабочих местах, в то время как их ребятишки уже ушли на каникулы. По словам родителей, организаторы создали им спасательный круг, обеспечив интересное времяпрепровождение маленьким «ЖДЯжкам». Пожалуй, самой лучшей характеристикой творческого отдыха может стать тот факт, что дети, не капризничая, вставали с утра пораньше и к 8 часам, как на работу, спешили в культурный Центр «ЖДЯ». Здесь в течение трех недель их встречали вожатые Инесса, Ксюша и Леша, педагог по актерскому мастерству Ольга Витальевна Зверева, по вокалу – Инна Павловна Самойлова, педагог по изобразительному искусству Малышева Олеся Александровна и, конечно, руководитель смены «Юные ЖДЯжки» Инна Валентиновна Горожанкина.

Бесценный опыт общения с детьми получили вожатые. По словам Инессы Баязитовой, которая на следующий год станет выпускницей СОШ №1 г. Алдана, работа вожатой показала, насколько ответственен труд всех, кто причастен к детскому отдыху:

«Каждый день на площадке насыщен разными событиями. С детьми занимаются педагоги по рисованию, вокалу, актёрскому мастерству. Например, Соня Трифонова и Тимофей Антипов — одни из самых юных в отряде, но, несмотря на свой возраст, они с большим усердием подходят к каждому заданию, завораживая своим обаянием и упорством. Невероятно красивые рисунки получаются у Дарьи Оконешниковой. Девочка всегда придумывает что-то необыкновенное и воплощает это на бумаге, а педагог ей в этом с радостью помогает. Самой яркой активисткой этой смены стала Соня Магдич. Ей по душе любая творческая деятельность, с которой она справляется успешно. Да у каждого ребенка проявились черты творчества, выдумки, фантазии. При этом ребятишки очень непосредственны, им хочется и побегать, и пошалить, поэтому организаторы всегда начеку, занять детей, не допустить безделья, развить творческие способности – такова была главная задача взрослых».

Итак, что ни день в этой творческой смене, то обязательно праздник, поездки в кинотеатр, в театр юного зрителя, просмотр мультфильмов на большом шикарном экране Центра «ЖДЯ», всевозможные развивающие и занимательные игры. Кутузову Саше, Зайцеву Артёму, Балдину Коле, да и остальным мальчикам нравится играть в настольный хоккей, а девочки предпочитают рисовать. Разнообразный отдых был обеспечен «ЖДЯжкам»! Тут и танцы, и песни, и зарядка, а для восполнения сил и энергии — вкусные завтраки и обеды. И, конечно, в конце дня никто не уходил без сладких подарков.

Ну а результаты своего творческого пребывания в первой летней смене ее юные участники продемонстрировали на отчетном концерте перед родителями, бабушками и дедушками в прошедшую пятницу. Итак, финальный этап: Инна Горожанкина представила собравшимся каждого ребенка поименно, а те, в свою очередь, гордые поднимались на сцену под песню «Если с другом вышел в путь». Затем под бурные аплодисменты взрослых, дети показали истинные чудеса физкультурных синхронных движений и акробатики. Под популярную «Ягоду-малинку» в пляс хотелось пуститься каждому, а звучащая речевка из уст ребятни о каникулах, друзьях и жарком июне наводила на мысль, когда же они все это выучили… ведь целыми днями были вовлечены в игровой творческий процесс.

За состоянием здоровья юных «ЖДЯжек» заботливо следила медицинский работник Оксана Валерьевна Халимова, которая каждое замеряла температуру тела и всегда была готова оказать медицинскую помощь.

К сожалению, каждое мероприятие имеет свойство подходить к концу… И вот на сцену к виновникам торжества приглашаются почетные гости — главные административные лица, без которых открытие смены просто бы не состоялось: Владимир Петрович Мирошник, заместитель генерального директора Акционерной компании «Железные дороги Якутии» по кадрам и соцвопросам, и председатель профсоюзного комитета якутских железнодорожников Наталья Егоровна Онофрийчук поблагодарили детей за прекрасные выступления, поразительный артистизм и доставленные слезы радости. На прощание была организована фотосессия, ребятишки обнимали друг друга и вожатых, прижимались к своим взрослым наставникам, рассматривали фирменные подарки от «Железных дорог Якутии». А еще они признавались, что этот июнь будет длиться в их воспоминаниях целый год.