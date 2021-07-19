«Агростарт» стал победителем гранта ректора АГАТУ

В АГАТУ ежегодно проводятся конкурсы, предназначенные для стимулирования научно-исследовательской работы студентов. Одним из победителей конкурса этого года является проект студентов Факультета лесного комплекса и землеустройства Василия Сивцева, Киемуддина Исмонова и Мотрены Макаровой по теме «Научный кружок «Агростарт» как форма реализации бизнес-проектов по растениеводству». Научным руководителем является доцент кафедры «Агрономия и химия», к.п.н. Ирина Ивановна Петрова.

«В рамках проекта выращена рассада земляники и комнатных растений бегонии и глоксинии. В весеннее время студенты самостоятельно разработали микропроекты по выращиванию, уходу за рассадой, приняли участие в продаже выращенных растений, тем самым приобрели профессиональные компетенции по профилю «Агробизнес», – поделилась куратор проекта Ирина Ивановна.

Она добавила, что на данном этапе реализации проекта приобретены посадочный материал нового вегетативного зимнего сорта «Бегония Элатиор», на стадии бутонизации и цветения вечноцветущие бегонии. Приобретены также саженцы княженики трех сортов «Эппе», «Анна», «Астра». Испытательными площадками выбраны город Якутск и Усть-Алданский улус. Княженика является обычным ягодным растением в нашей республике, но не массовым. Городские жители не имеют возможности собирать эту вкусную и полезную ягоду. Поэтому студенты предпринимают попытку размножать садовые формы княженики посредством биотехнологий.

«В конце проекта мы планируем подсчет экономического эффекта. Это даст нам возможность реализовать самостоятельные проекты в агробизнесе, тем самым мы приобретем профессиональные навыки в агрономии», — делится своими планами Василий Сивцев.

В Арктическом ГАТУ есть разнообразные возможности для развития в профессиональном плане, в том числе и по профилю «Агробизнес», и инициатива студентов поддерживается через конкурс Гранта ректора АГАТУ.