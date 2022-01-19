Агрошколу в селе Мындагай снесут

В Чурапчинском улусе обсудили проблемные вопросы строительства нового здания школы в селе Мындагай с участием представителей ГКУ «Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)» и руководства района.

«Пока ждем рассмотрения сметы государственным заказчиком. Нам дано поручение внести предложения по сносу существующих зданий на территории школы и по сбору внебюджетных финансовых средств. Управление образования рассмотрит варианты проведения учебного года 2022-2023 г.г. на других объектах, приспособленных для проведения учебного процесса. Существующее здание школы будет снесено», — сообщил заместитель главы МО «Чурапчинский улус (район)» Руслан Васильев.

Отметим, что Амгинская СОШ им. Р.И. Константинова села Мындагай Чурапчинского улуса является одной из передовых среди агрошкол республики. Агрошкола ежегодно удостаивается наград в республиканских смотрах-конкурсах деятельности агропрофилированных школ. Типовое, деревянное здание средней школы 1970 года постройки находится в аварийном состоянии. С 2018 года жители наслега начали сбор средств на разработку ПСД учреждения.