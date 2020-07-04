«АГРОНТИ» на удаленке : итоги отборочного тура и планы на будущее

Подведены итоги отборочного тура «АгроНТИ для сельских школьников 2020». Более 32 тысяч заявок было подано со всей России, а также из ближнего и дальнего зарубежья. В ряде регионов интерес к конкурсу оказался беспрецедентно высоким – поступало 2000-3000 заявок. Рекордсменом стала Самарская область, где отбор был 25 человек на одно место в обучающем туре, как при поступлении в лучшие вузы страны. Дополнительная площадка на 100 участников была открыта в Якутской ГСХА.

Даже карантин не снизил интереса детей к цифровым технологиям в сельском хозяйстве. О развитии школьного «АгроНТИ» в целом и перспективах этого года с учетом ситуации с пандемией коронавируса, рассказал советник генерального директора Фонда содействия инновациям Иван Михайлович Бортник.

— Иван Михайлович, «Школьный АгроНТИ» стабильно развивается и с каждым годом охватывает все большее число регионов. Но при этом неизменными остаются выбранные изначально направления соревнований: «АгроКоптеры» «АгроРоботы», «АгроМетео» и «АгроКосмос». Нет ли планов расширить и число компетенций?

— Действительно, в этом году у нас принимающими площадками стали уже 18 агроуниверситетов, и количество заявок выросло многократно. Причем уже в финале отбора заявок было принято решение организовать дополнительную площадку в Якутии: столько достойных работ мы оттуда получили. Кроме того, большую роль сыграла активная позиция руководства республики, ректората Якутской сельхозакадемии, Академии Наук. Но главное, радует стабильный интерес молодежи и школьников к сельскому хозяйству. Признаюсь, у нас сейчас на конкурсы по направлению «Космос» вовлекается меньше детей, чем в аграрный сектор. Именно поэтому мы, конечно, давно присматриваемся и к биологическим направлениям, хотелось бы и их включить в число номинаций. Но тут есть нюансы: проведение соревнований с привлечением животных, допустим, связано с целым рядом условий санэпиднадзора и других ведомств. Тут не все зависит от нашего желания – есть нормативные документы по обеспечению безопасности детей. Однако в этом году в нескольких регионах по их собственной инициативе у нас будут дополнительные специализации по агробиологии, агроэкологии и так далее. Что интересно: спонсорами выступили компании из совершенно других отраслей экономики. Так, к примеру, «Татнефть» стала инициатором эколого-аграрного направления в «АгроНТИ» на базе Казанского агарного университета. Я думаю, мы постепенно увеличим число номинаций, поскольку в других конкурсах Фонда у нас классическое число – 9. А двигаться будем именно в направлении агробио- и -экологии.

— В прошлом году представители «Аэронет» предлагали включить в «АгроНТИ для сельских школьников» и направления по охране лесов с использованием беспилотников.

— Да, было такое. Мы определили это направление в конкурсы программы «Дежурный по планете» 20-21: Цифровой лесничий там и охрана леса, и таксация леса задуманы. Пермский край активно эту тему двигает, привлекает школьные лесничества. Есть активные регионы, где непривычное для нас сельское хозяйство – та же Якутия, Приморский край. Там мы даем возможность энтузиастам попробовать актуальные для региона направления и поддерживаем эти начинания. У Новосибирских сельских школ много интересных идей и разработок – и в растениеводстве, и в животноводстве, и в применении цифровых технологий, мы с ними работаем.

— В этом году некоторые регионы показали невиданную ранее активность. Та же Самарская область дала порядка 5000 заявок. Не сказалось ли количество на качестве?

— В Самарской области очень развито кружковое движение. Разработан и работает портал по действующим в регионе кружкам технического творчества, где собраны все контакты, все программы. Даже сейчас, во время карантина, активно ведется работа со школьниками в студиях и кружках, организуются мастер-классы, вебинары, дети принимают участие в проходящих сейчас фестивалях и конкурсах по высоким технологиям. Самарцы всегда участвуют во всех инициативах Фонда содействия инновациям.

Что касается соотношения количества и качества, то в России порядка 24 тысяч сельских школ и примерно 5 миллионов школьников учатся в сельской местности. А нам на конкурс пришло 30 тысяч заявок – разве это так уж много? Конечно, из них не все прошли отбор на этапе заочных заданий – нам же нужно было по 200 человек отобрать на каждую площадку – то есть, 3600 школьников со всей России плюс 100 человек собрала площадка в Якутске. Итого 3700 участников со всей страны. Я считаю это нормальная, реальная цифра.

— В этом году и подача заявок, и отборочный тур проходили в период карантина и дистанционного обучения школьников. Это сказалось каким-то образом на работах детей и отборочных комиссий?

— Сказалось, но положительным образом. Нам понравилось, что в этом году общая активизация ИТ-технологий в образовании позволила и оповестить максимальное число сельских школ, задействовать учителей, работать с детьми онлайн. Удлинились сроки подачи ответов на отборочный тур, но это же только плюс для участников, дополнительное время для полноценной работы. Остальные этапы конкурса, мы надеемся, уложатся в график, и финал пройдет, как и намечали, в сентябре. Но формат финала до сих пор под вопросом. Нам, конечно, хотелось бы провести его как всегда, в реале. Но тут от нас зависит немногое. Кроме того, не ясно разрешат ли родители детям ехать в другие регионы в нынешней ситуации пандемии коронавируса – безопасность и здоровье детей всегда для нас на первом месте. Поэтому на всякий случай нашими партнерскими компаниями и командами агровузов прорабатывается алгоритм дистанционного проведения финала.

— Традиционно бонусом для победителей была поездка в Москву на «Золотую осень». В этом году какие призы ждут лауреатов и финалистов?

— Ну, во-первых, все агровузы-площадки конкурса добавят дополнительные баллы поступающим к ним победителям «АгроНТИ-2020». Остальные ребята тоже получат свои призы, но какие — пока секрет. Относительно «Золотой осени» — все в силе, если позволит обстановка. Если не позволит, мы придумаем, как оставить у ребят добрую память о нашем конкурсе.

В целом, хочу выразить глубокую признательность всем школьникам, принявшим участие в «АгроНТИ-2020», прошедшим отбор, работающим сейчас над проектами. И это несмотря на то, что есть масса сложностей у наших сел – и проблемы со связью, и зачастую отсутствие технических возможностей у родителей, и, конечно, не такая, как в городах, оснащенность необходимой аппаратурой самих школ, нехватка квалификации у наставников. Но ребята и педагоги все-таки преодолевают эти трудности и добиваются весомых результатов, это вызывает большое уважение. Спасибо, конечно, и нашим верным партнерам – компаниям, проводящим обучение ребят. В этом году пришлось работать на удаленке, но все справляются. Благодарим агроуниверситеты и академии, готовящие свои площадки к встрече детей, Ассоциацию аграрных вузов России за организацию работы с вузами.

Надеемся, что нестандартный опыт, полученный на «АгроНТИ-2020», сослужит всем нам добрую службу в будущем. Желаю всем участникам удачи и до встречи в финале!