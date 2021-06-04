АгроНТИ-2021 — вектор развития села!

В Арктическом ГАТУ проходит региональный этап конкурса «АгроНТИ – 2021». Конкурс стартовал в прошлые выходные на базе университета.

В этом году Всероссийский конкурс «АгроНТИ-2021» для школьников сельских поселений и малых городов проходит на базе 19 аграрных вузов России.

Среди направлений конкурса отметим блок по теме «АгроКосмос», которое знакомит школьников с геоинформационными технологиями в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве.

«В будущем для наших участников будут очень полезны эти знания при поступлении в вузы. Заметил, что на региональном этапе было слишком малое количество полей по Якутии, поэтому некоторые участники взяли из других регионов. Я думаю, что у 5 класса и 10 класса задания должны быть разными по мере их сложности или разделить на две группы 5-6-7 и 8-9-10классы. В финальном конкурсе предлагаю побольше заданий по мониторингу леса и по лесной пирологии. В нашем регионе летом благодаря сравнительно большой высоте солнца, прозрачности и сухости воздуха преобладают солнечные дни, поэтому пожары у нас быстро развиваются. Каждый год все больше и больше площадей подвергаются к пожару. Изменение климата создает для пожаров прекрасные, в буквальном смысле — парниковые условия: всё становится сухим и готовым загореться, Но дело не только в том, что жарко от пламени. Научные исследования говорят, что есть несколько факторов, от которых климат изменяется сильнее и быстрее», — поделился куратор направления «АгроКосмос» Иван Борисов.

АгроНТИ — это конкурс для талантливых детей сельских школ, где они имеют возможность познакомиться с высокотехнологическими проектами для будущего вклада в развитие высоких технологий в сельском хозяйстве. Конкурс проводится среди учеников 5-11 классов по трем возрастным категориям и пяти направлениям, таким как: «Агрокоптеры», «Агророботы», «Агрокосмос», «Агрометео» и «АгроБио».

«В этом году АгроНТИ — 2021 проходит на базе АГАТУ уже второй раз. Многие участники уже опытные, знающие и продвинутые. Число участников с каждым годом увеличивается. Нас каждым годом становится больше и больше, почти вся республика знает об этом конкурсе. Формат конкурса дистанционный, но борьба на конкурсе настоящая», — говорит куратор направления «Агрокоптеры» Анатолий Нератов.

Результаты регионального этапа конкурса «АгроНТИ – 2021» будут известны после 5 июня 2021 г. на сайте Арктического ГАТУ. Следите за нашими новостями!