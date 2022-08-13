Агроном: В Якутии урожаи кукурузы не хуже, чем в Мексике!

Якутянка Наталья Зотова выращивает кукурузу на участке в Тулагино-Кильдямском наслеге. Она утверждает, что летом солнце в Якутии не хуже, чем в Мескике, поэтому кукуруза растет хорошо. Это прибыльная культура, початок на рынке стоит около 100 рублей. Агроном отмечает, что в этом году наблюдается хороший урожай, несмотря на весеннее половодье и жаркое засушливое лето, сообщает тгк #объясняемреспублика_саха