«Агроном Онлайн» теперь доступен в РСХБ

Пакетное предложение «Агроном Онлайн» на базе сервиса СкайСкаут стало доступным на сайте «Своё Фермерство» Россельхозбанка. Теперь каждый агропредприниматель сможет отслеживать актуальное состояние культур с помощью широкого набора удаленного инструментов, фиксировать их состояние в поле, своевременно получать агропредупреждения о ключевых рисках в сезоне и планировать ключевые технологические операции. Сервис СкайСкаут – для тех, кто хочет принимать грамотные решения в управлении агропроцессами, получать экспертную технологичную помощь доступно и легко.

СкайСкаут – это карманный помощник агронома, в котором собран широкий набор инструментов для ежедневной полевой работы в хозяйстве, разработанный партнером РСХБ, компанией ИнтТерра. В пакет услуг «Агроном Онлайн» входят спутниковый мониторинг полей, аналитика развития культур, автоматические предупреждения о рисках на поле, а также планирование технологий и операций по рекомендациям экспертов и в соответствии с прогнозами погоды. Функционал системы продолжает расширяться: скоро пользователям СкайСкаут станет доступен запуск агро-калькуляторов и ротационных таблиц.

Крупные предприятия найдут в онлайн-системе СкайСкаут полный контроль над территориями, управление агрослужбами и удобное взаимодействие с производителями семян и СЗР. Малым хозяйствам СкайСкаут предлагает мониторинг текущей ситуации на предприятии, упрощение принятия операционных решений, а также доступ к экспертам по агрономическим вопросам в онлайн-режиме. Пакетное предложение «Агроном Онлайн» сэкономит время, ресурсы и сделает еще более доступной агроэкспертизу для предприятий.

Сама идея создания сервиса продиктована вызовами времени. Продуктивность сельского хозяйства за последние годы выросла в разы. Стали применять новые сорта и гибриды, усилили защиту растений, увеличили нормы внесения удобрений, но каждый следующий эволюционный шаг дается сложнее и сложнее. Растет конкуренция, зарплаты, в целом растет нагрузка на бизнес. В таких условиях требуется доступ к экспертизе, эффективное управление рисками, более четкое планирование и организация выполнения работ. По оценкам экспертов применение сервиса SkyScout позволит увеличить урожайность до 25-30% и добиться сокращения расходов до 30% за счет доступа к экспертизе и организации внесение десикантов перед уборкой.

Теперь с платформой «Своё Фермерство» обратиться к экспертной помощи СкайСкаут могут агропредприятия по всей России. Тарифные планы СкайСкаут формировались таким образом, чтобы технологичные инновации пакетов «Агроном Онлайн» были доступны каждому. Поэтому СкайСкаут не только облегчает работу, но и экономит время и деньги. Например, можно воспользоваться функцией скаутинга и заранее определить точки объезда: пять минут планирования сэкономит несколько часов объезда полей. А с полной базой по болезням и вредителям вы всегда будете защищены даже на тех полях, где нет доступа в Интернет.

Сервис также будет полезен и для командной работы: он облегчает постановку и контроль задач для агрономической службы, а также позволяет спланировать ежедневные дела с учетом прогноза погоды.

Используя СкайСкаут, фермер приобретает инструменты оценки состояния посевов, качественную отчетность и коммуникации в агрослужбе, информационную базу для определения проблем в поле и поддержку экспертов в решении любого запроса.

СкайСкаут сделан агрономами для агрономов и призван помочь вывести агропроцессы на новый профессиональный уровень.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.