08.04.2023
10:43
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Якутия

Аграрные района Якутии находятся в зоне риска лесных пожаров


Это следует из предоставленного ФБУ «Авиалесохрана» вероятностного прогноза.

Так, высокому уровню горимости подвержены территории Эвено-Бытантайского, юга Жиганского, Кобяйского, Горного, Намского, Усть-Алданского, Таттинского, Чурапчинского, Томпонского, Усть-Майского, Хангаласского, Олекминского районов и Якутск, сообщает тгк @yk24ru

Фото: ЯСИА
Источник: тгк @yk24ru

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