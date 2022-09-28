28.09.2022
22:13
180
Общество
Агитбригада из Лепса, Баскова, Гагариной, Газманова выступит перед бойцами СВО
«Русское радио» запускает агитбригаду в поддержку тех, кто «защищает Россию с оружием в руках», сообщает тгк СМОТРИ. В состав новой агитбригады будут входить: группа «Земляне», артисты Григорий Лепс, Николай Басков, Полина Гагарина, Олег Газманов, Лариса Долина и многие другие. «По стопам своих отцов, поддерживавших наших воинов в составе фронтовых бригад во время Великой Отечественной войны, мы создаем своего рода агитбригады из артистов «Русского радио», — сообщают в пресс-службе «Русской Медиагруппы». Агитбригады «Русского Радио» будут выступать перед военнослужащими по всей тысячекилометровой границе новых территорий, вошедших в состав Российской Федерации.
Фото: тгк СМОТРИ
Источник: тгк СМОТРИ
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
28.09.2022
0
82
28.09.2022
0
108
28.09.2022
0
524
28.09.2022
0
230
28.09.2022
0
257
28.09.2022
0
1956
28.09.2022
0
214
28.09.2022
0
206
28.09.2022
0
535
28.09.2022
0
412
28.09.2022
0
1670
28.09.2022
0
311
28.09.2022
0
854
28.09.2022
0
395
28.09.2022
0
2616
28.09.2022
0
1969
28.09.2022
0
228
28.09.2022
0
465
28.09.2022
0
717
28.09.2022
0
1080
28.09.2022
0
302
28.09.2022
0
572
28.09.2022
0
382
28.09.2022
0
173
28.09.2022
0
211
28.09.2022
0
312
28.09.2022
0
894
28.09.2022
0
327
28.09.2022
0
354
28.09.2022
0
1252
28.09.2022
0
1343
28.09.2022
0
252
28.09.2022
1
441
28.09.2022
0
576
28.09.2022
0
1000
28.09.2022
0
524
28.09.2022
0
182
28.09.2022
0
564
28.09.2022
0
826
28.09.2022
0
322
28.09.2022
0
1740
28.09.2022
0
1006
28.09.2022
0
522
28.09.2022
0
1068
28.09.2022
0
614
28.09.2022
0
1936
28.09.2022
0
729
28.09.2022
0
856
27.09.2022
0
846
ТОП НОВОСТИ
23.09.2022
3
23377
22.09.2022
1
18877
22.09.2022
2
17423
23.09.2022
0
13414
25.09.2022
0
12013
25.09.2022
3
10626
25.09.2022
0
10489
Добавить комментарий