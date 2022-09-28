Агитбригада из Лепса, Баскова, Гагариной, Газманова выступит перед бойцами СВО

«Русское радио» запускает агитбригаду в поддержку тех, кто «защищает Россию с оружием в руках», сообщает тгк СМОТРИ. В состав новой агитбригады будут входить: группа «Земляне», артисты Григорий Лепс, Николай Басков, Полина Гагарина, Олег Газманов, Лариса Долина и многие другие. «По стопам своих отцов, поддерживавших наших воинов в составе фронтовых бригад во время Великой Отечественной войны, мы создаем своего рода агитбригады из артистов «Русского радио», — сообщают в пресс-службе «Русской Медиагруппы». Агитбригады «Русского Радио» будут выступать перед военнослужащими по всей тысячекилометровой границе новых территорий, вошедших в состав Российской Федерации.