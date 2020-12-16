АГиП: Пошли сокращения в министерствах

Указом Главы Якутии Айсена Николаева, подписанным сегодня, 16 декабря, сокращены 129 штатных единиц в исполнительных органах государственной власти республики.

Руководитель Администрации главы и правительства Якутии Афанасий Владимиров отметил, что указ подписан в рамках ключевых положений послания главы республики в 2019 году.

Напомним, в послании Госсобранию (Ил Тумэн) Айсен Николаев озвучил решение о сокращении численности государственных и муниципальных служащих на 30% в течение трёх лет.

Вчера своим указом глава сократил число государственных гражданских служащих Администрации главы и правительства региона на 33 штатные единицы.

«Сегодня соответствующие решения главой республики приняты на уровне министерств и ведомств. Отдельные функции будут перераспределены между исполнительными органами государственной власти. Также из системы органов госвласти в подведомственные государственные казённые учреждения выводятся работники, осуществляющие обеспечивающие функции», – сказал Афанасий Владимиров, комментируя положения нового указа.

Глава поручил исполнительным органам государственной власти республики в месячный срок привести структуру и штатное расписание в соответствие с принятым документом.

Подробно с текстом Указа главы Республики Саха (Якутия) от 16 декабря 2020 года № ­­­­1567 «О внесении изменений в Указ главы Республики Саха (Якутия) от 28 сентября 2018 г. № 5 «О структуре исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия) и предельной численности работников исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия)» можно ознакомиться здесь.