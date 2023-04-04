АГИКИ запустит школу ювелирного дизайна

Арктический государственный институт культуры и искусств совместно с Universal University и компанией «Сэйбиэм» проведёт летнюю школу по ювелирному дизайну в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». Об этом сообщила ректор вуза Саргылана Игнатьева.

АГИКИ — региональный вуз по подготовке кадров в области культуры для северо-востока арктической зоны РФ. «Сэйбиэм» — консалтинговая компания по продвижению якутских брендов. Universal University — объединение десяти творческих школ креативной индустрии.

«В июле этого года совместно с Universal University и нашим индустриальным партнёром — компанией «Сэйбиэм» — планируем провести летнюю школу по ювелирному дизайну. Цель программы — получить пул высококлассных дизайнеров и коллекцию уникальных ювелирных изделий, а также двуязычный каталог для участия в выставках в России и за рубежом. Слушатели образовательной программы подготовят эскизы 50 изделий с уникальным дизайном», — рассказала Саргылана Игнатьева по итогам встречи с индустриальными партнёрами на базе ТОР «Якутия» с участием экспертов «Социоцентра», оператора госпрограмм в сфере науки и высшего образования в РФ.

«Сэйбиэм» является резидентом ТОР «Якутия» и выступает как проектная компания ювелирно-гранильного кластера. На сегодня кластер имеет современную и полностью оснащённую площадку с комплексной инфраструктурой для полного цикла по выпуску ювелирных изделий. Преференциальный режим ТОР позволяет резидентам кластера реализовывать проекты на льготных условиях.

По словам ректора вуза, в дальнейшем АГИКИ в партнёрстве с Universal University планирует запуск ювелирного акселератора, направленного на создание ювелирных брендов, а также программы дополнительного профессионального образования «Ювелирный дизайн» на основе экспертизы Британской высшей школы дизайна (частное образовательное учреждение, Москва).

Арктический государственный институт культуры и искусств в 2022 году стал получателем гранта госпрограммы «Приоритет-2030», цель которой — к 2030 году сформировать в России более 100 прогрессивных современных университетов — центров научно-технологического и социально-экономического развития страны. Программа охватывает 128 университетов, 48 из них являются получателями специальной части гранта. В марте в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко сообщали, что на финансирование программы в текущем году будет выделено 32 млрд рублей.