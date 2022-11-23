АГИКИ запустит мастерские на базе креативного кластера «Квартал труда»

Мастерские аниматоров, художников и графиков, ювелиров, дизайнеров костюмов для студентов Арктического государственного института культуры и искусств откроются на базе первого в Якутии и на Дальнем Востоке креативного кластера «Квартал труда». Кроме этого, вуз планирует запустить на базе кластера уникальные образовательные программы в рамках программы академического лидерства «Приоритет 2030».

На открытии уникального объекта в среду в Якутске присутствовали глава Минвостокразвития Алексей Чекунков и глава Якутии Айсен Николаев. «Квартал труда» призван стать местом для развития креативного бизнеса и площадкой для разработки новых проектов. Ключевые направления резидентов кластера — кино, анимация, медиа, цифровой контент и дизайн.

«Открытие кластера, безусловно, даст мощный импульс развитию креативных индустрий на Дальнем Востоке. Мы рады сообщить о старте совместного проекта АГИКИ и «Квартала труда», который направлен на исполнение целей и задач стратегического проекта «Культурный код Арктики: креативная школа будущего» в рамках проекта «Приоритет 2030», — сказала ректор АГИКИ Саргылана Игнатьева.

Как добавила ректор, на территории кластера будет выстроена образовательная среда с уникальными программами совместно с партнерами консорциума под эгидой АГИКИ, в частности, с Universal University, ВШЭ, ДВФУ. Ожидается реализация учебных программ в области урбанистики, кино, анимации, дизайна костюма, VR-технологий.

В частности, по словам заведующей кафедры дизайна и декоративно-прикладного искусства народов Арктики АГИКИ Анны Петровой, в мастерских на базе кластера будут работать студенты-художники, графики, дизайнеры, главный офис креативного агентства института. «Кластер будет представлять из себя маленький город для креативных студентов, мастеров и производителей. Открываются мастерские для аниматоров, художников и графиков, ювелиров, дизайнеров костюмов», — рассказала Анна Петрова.



