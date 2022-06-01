АГИКИ выражает соболезнования родным и близким Василия Филиппова

Арктический государственный институт культуры и искусств выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи с уходом из жизни доктора технических наук, профессора, депутата Ил Тумэн II и III созывов, члена-корреспондента Российской академии наук, почетного работника высшей школы Российской Федерации, почетного работника высшего профессионального образования Российской Федерации, заслуженного деятеля науки Республики Саха (Якутия) Филиппова Василия Васильевича.

Василий Васильевич занимал пост Президента Академии наук Республики Саха (Якутия). Он был выдающимся ученым, строителем, дальновидным политиком, масштабным государственным деятелем, человеком с твердыми убеждениями, настоящим патриотом своей Родины. Вечная память.

Ректор АГИКИ Саргылана Игнатьева