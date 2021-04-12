АГИКИ выражает глубокое соболезнование

Коллектив Арктического государственного института культуры и искусств выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины Татьяны Семеновны МАКСИМОВОЙ, заведующей Центром обеспечения информационными ресурсами ГКУ РС (Я) «Национальная библиотека Республики Саха (Якутия)», обладателя почетного знака «За достижения в культуре» Министерства культуры Российской Федерации, отличника культуры Республики Саха (Якутия), заслуженного работника культуры Республики Саха (Якутия). Скорбим вместе с вами.

Источник: АГИКИ

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