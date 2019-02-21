АГИКИ выражает глубокие соболезнования

Арктический государственный институт культуры и искусств выражает глубокие соболезнования актеру драматического театра и кино, заслуженному артисту РС (Я), заслуженному артисту РФ, доценту кафедры театрального искусства АГИКИ Петру Николаевичу БАСНАЕВУ, родным и близким в связи со скоропостижной смертью горячо любимой супруги, мамы, бабушки, заслуженной артистки Республики Саха (Якутия), актрисы Саха академического театра имени П.А. Ойунского, режиссера Театра Олонхо Матрены Владимировны КОРНИЛОВОЙ. Скорбим вместе с вами. Источник: АГИКИ

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