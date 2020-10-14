АГИКИ встретился с организаторами «Талантов Якутии»

Сегодня, 14 октября, в дистанционном режиме состоялась встреча, посвящённая республиканскому кадровому проекту «Таланты Якутии». В ходе обсуждения была освещена информация по конкурсу, его целям и задачам.

Республиканский кадровый проект «Таланты Якутии» направлен на раскрытие потенциала новых специалистов, лидеров в своей области. В проекте принимают участие граждане от 18 до 45 лет, проживающие в Республике Саха (Якутия). Участники в зависимости от возраста делятся на три группы: группа А — 18-22 года, группа В — 23-35 лет, группа С — 36-45 лет. На сегодняшний день на конкурс зарегистрировалось 1492 человек.

В республиканском проекте «Таланты Якутии» могут участвовать лица, ранее принимавшие участие в республиканской деловой игре «МИНИСТР». В прошлом году в игре «МИНИСТР» участие приняли 5500 человек.

Этапы конкурса:

1 этап – продвижение кадрового конкурса, приём заявок с 27 сентября по 26 октября;

2 этап – дистанционный отбор (идет не более 65 дней), в который входят дистанционная оценка уровня лидерских и исследовательских качеств, ценностных компетенций, дистанционное тестирование на общие знания и способности, оценка видеопрезентаций участников.

После 1 и 2 этапов экспертная комиссия по набранному количеству баллов определяет участников в каждой возрастной группе.

3 этап – оценочная сессия, по ее итогам выявляются участники, которые в следующем году примут участие в 4 этапе. К финалу допускаются 100 участников из группы А, 200 участников из групп В и С. Финалисты пройдут обучение по программе развития прорывных компетенций «LAB.TALENT», цель которой – подготовка специалистов, управленцев, обладающих современными знаниями, компетенциями для реализации проектов.

Первоначально конкурс планировали проводить раз в два года, но по решению Главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева конкурс будет проходить ежегодно. Продиктовано это необходимостью сформировать новую команду лидеров Якутии в разных областях.

Успейте зарегистрироваться на конкурс до 26 октября! Участие в нем будет особенно полезно для студентов (в АГИКИ подали заявки уже 41 студент), так как проект «Таланты Якутии» интересен тем, что поможет раскрыть ваши скрытые таланты, вдохновить на собственные творческие или профессиональные проекты.

Для более подробного ознакомления с конкурсом, а также для регистрации переходите по ссылке: https://komanda.sakha.gov.ru/ru-RU/ya-talant