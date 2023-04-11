АГИКИ: встреча с актерами Саха академического театра

В АГИКИ 13 апреля (четверг) состоится встреча с актерами Саха академического театра — Валентином Макаровым и Гаврилом Менкяровым. Студенты и все желающие приглашаются на открытую беседу. Тема разговора — творчество, жизнь театра и другое. Посетители смогут задать все интересующие вопросы. Встреча пройдет в камерном зале АГИКИ 13 апреля с 13:00. Вход свободный.



Фото: пресс-службы Источник: Пресс-служба АГИКИ

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх