11.04.2023
18:03
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Культура

АГИКИ: встреча с актерами Саха академического театра

В АГИКИ 13 апреля (четверг) состоится встреча с актерами Саха академического театра — Валентином Макаровым и Гаврилом Менкяровым.

Студенты и все желающие приглашаются на открытую беседу. Тема разговора — творчество, жизнь театра и другое. Посетители смогут задать все интересующие вопросы. 

Встреча пройдет в камерном зале АГИКИ 13 апреля с 13:00. Вход свободный. 


Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба АГИКИ

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