АГИКИ в Приоритете 2030!

АГИКИ вошел в федеральную программу «Приоритет 2030. Дальний Восток»

Арктический государственный институт культуры и искусств стал единственным из вузов Якутии получателем грантов по специальному треку государственной программы «Приоритет 2030. Дальний Восток», направленной на формирование пула университетов-лидеров в создании нового научного знания, технологий и разработок для внедрения в российскую экономику и социальную сферу. Программа разработана Минобрнауки России с Минвостокразвития России.

В этом году АГИКИ получит господдержку в размере 71,25 млн рублей. Вместе с восемью другими университетами-победителями до 2024 года включительно на развитие будет направлено 5,77 млрд рублей.

«Программы вузов-победителей нацелены на выполнение задач, поставленных президентом страны, — достижение технологического суверенитета и обеспечение экономической безопасности страны. В реализацию программ развития вовлечены представители реального сектора экономики», — сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий ЧЕРНЫШЕНКО.

АГИКИ планирует повысить качество жизни в арктических регионах России благодаря развитию творческой самореализации жителей. По словам ректора вуза Саргыланы ИГНАТЬЕВОЙ, проект построен на формуле четырех Т: таланта (создание сетевых школ), территории (создание креативной среды вокруг вуза), технологии (создание Центра креативных и цифровых компетенций), толерантности (система ценностей, где на первый план выходят индивидуальность, разнообразие и открытость).

Средства пойдут на поддержку преподавателей и студентов, развитие академической мобильности, обновление материально-технической базы, в том числе приобретение нового учебно-лабораторного оборудования.