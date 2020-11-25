АГИКИ в консорциуме «Будущее арктической архитектуры»

Ректор АГИКИ приняла участие в консорциуме по развитию российской Арктической зоны.

Ректор Арктического государственного института культуры и искусств Саргылана Игнатьева приняла участие в подписании соглашения о создании консорциума «Будущее арктической архитектуры и динамика климата».

Семь крупнейших федеральных университетов России решили объединить свои усилия, направленные на развитие российской Арктики. Для этих целей был создан научно-образовательный консорциум «Будущее арктической архитектуры и динамика климата». Подписание соглашения между первыми семи участниками консорциума произошло 25 ноября 2020 года, на форуме «Креативные индустрии Арктического региона».

Первыми участниками консорциума стали «Московский архитектурный институт» (МАРХИ), «Мурманский арктический государственный университет», «Московский финансово-промышленный университет «Синергия», Уральский государственный архитектурно-художественный университет», «Арктический государственный агротехнологический университет», «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» и «Арктический государственный институт культуры и искусств». В будущем состав участников будет расширяться.

Главная цель консорциума – сохранение имеющейся застройки Арктического региона и развитие будущей городской среды и объектов инфраструктуры. Как отмечают его участники, из-за глобального потепления Арктическая зона России сегодня находится в зоне особого риска. Повышение уровня моря и деградация многолетних мерзлых грунтов приводят к разрушению местной архитектуры, нарушению функционирования всех портов и инфраструктурных объектов на трассе Северного Морского Пути – от Мурманска до Чукотки.

«На данный момент климатические изменения вызывают разрушение всех типов сооружений более чем на трети арктической территории Российской Федерации. Ситуация требует незамедлительного поиска и разработки беспрецедентных архитектурных решений, которые будут адекватны в этой динамике среды», – констатировал заведующий кафедрой «Архитектура экстремальных сред» МАРХИ Сергей Галеев.

Ключевой задачей деятельности Консорциума станет разработка проектов для формирования современной городской среды.

«Интерес к работе с арктическими территориями обусловлен слабо раскрытым на сегодняшний день понятием городской среды в арктических населённых пунктах. А все мероприятия, повышающие её комфортность, требуют дополнительного осмысления в связи со специфичностью природно-климатических условий. Сегодня у нас имеются конкретные представления о процессе работы с южными землями, однако специфика северных зон остается под вопросом, ставя тему арктического благоустройства в положение востребованной для проработки ниши», – отмечает декан факультета дизайна и рекламы университета «Синергия» Татьяна Ашутова.

Также университеты займутся проведением научных исследований и разработкой новых образовательных программ. Помимо этого, в списке задач Консорциума – расширение межрегиональных и международных научных контактов и сохранение культурного наследия Арктики.

«Важным этапом работы консорциума станет подготовка предложений по реализации основных профессиональных образовательных программ по направлениям и тематикам, востребованным в регионах Арктической зоны. Конечно же, будет происходить и повышение квалификации уже действующих специалистов. Планируется проведение общественно значимых мероприятий в сфере образования и науки, а также выставок, благотворительных и иных аналогичных мероприятий», – рассказала ректор Мурманского арктического государственного университета Ирина Шадрина.

Кроме того, создание консорциума поддержано профессиональным сообществом – одним из партнеров проекта выступает российское архитектурное бюро ASADOV, специализирующееся на проектах со сложным функциональным назначением – градостроительных комплексов, общественных, культурных и спортивных сооружений. Творческий руководитель бюро, Александр Асадов, занимался разработкой архитектурной концепции парка «Зарядье».