АГИКИ: учиться под крышей самого творческого вуза Арктики не просто интересно, а очень интересно

18 июня состоялась пресс-конференция самого творческого вуза республики – Арктического государственного института культуры и искусств. Руководители института и ведущие преподаватели пообщались с представителями СМИ в режиме онлайн-видеосвязи. Модератором пресс-конференции выступил первый проректор – проректор по образовательной, воспитательной, научной, творческой и международной деятельности Станислав ИВАНОВ.

Первым делом ректор АГИКИ, кандидат педагогических наук, профессор, заслуженный работник культуры РС(Я), почетный работник высшего профессионального образования РФ, член-корреспондент Российской академии естественных наук Саргылана ИГНАТЬЕВА рассказала, чем живет вуз, какие изменения произошли в его работе в связи с со сложной ситуацией, вызванной пандемией COVID-19:

– Наступает горячая пора для всех вузов нашей страны: стартует приемная кампания — 2020.

Этот год для нас не совсем обычный. В этом году исполняется 20 лет нашему институту. АГИКИ – ровесник нового тысячелетия, нового века. Его открытие было задумано первым президентом РС(Я) Михаилом Ефимовичем НИКОЛАЕВЫМ для развития народов Севера, жителей Арктики.

Наш вуз сохранил не только уникальные традиции подготовки квалифицированных специалистов. Студенты вместе с преподавателями еще и находятся в постоянном творческом поиске, работают над созданием произведений и продвижением их на международный уровень. АГИКИ является единственным творческим вузом в мире в целом, который в буквальном смысле спасает культуру арктических народов. Нам очень хотелось бы, чтобы талантливая молодежь поступала и училась в таком интересном и одновременно уникальном вузе.

Кроме бакалавриата мы открыли другие программы: магистратуру и аспирантуру (искусствоведение и культурология). Всего на очной и заочной формах обучения числятся 800 студентов. В том числе и студенты из-за пределов Якутии. У нас учатся ребята из Республики Алтай, Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа, Камчатского края, Чукотки. Обучаются студенты из Финляндии, Норвегии, Франции, Монголии. Наши студенты выезжают в эти страны по программе обмена молодежи из регионов Арктики.

110 человек представляют профессорско-преподавательский состав. Эти люди не нуждаются в представлении, их знает вся республика: советник главы РС(Я) Андрей Саввич БОРИСОВ, Айталина АДАМОВА-АФАНАСЬЕВА, Айя ЯКОВЛЕВА, Степанида БОРИСОВА, Ефим СТЕПАНОВ, Константин МАМОНТОВ, Юрий СПИРИДОНОВ, Ульяна ВИНОКУРОВА и многие другие. Выпускники института – гордость всей республики. Роман ДОРОФЕЕВ, Валентин МАКАРОВ, Иван КОНСТАНТИНОВ и другие талантливые ребята. Два наших выпускника успешно работают на телевидении – Павел ТАНИН и Вилюян БОЯРКИН.

Отличительной чертой АГИКИ является практически ориентированное обучение. Наши студенты ведут активную работу в театрах, библиотеках, музеях. Многие начинают свои старт-апы. Делаем все, чтобы учиться было комфортно и интересно, создаем для этого хорошие условия. Так, имеется общежитие для иногородних студентов на 500 мест.

Ответственный секретарь приемной комиссии, начальник учебного управления Татьяна ПЕТРОВА:

– Прием документов стартует 19 июня и продлится до 17-18 августа для тех, кто сдавал ЕГЭ. Кто без результатов ЕГЭ (выпускники средних специальных учебных заведений или со стажем работы), должны сдать документы раньше. В эти дни должен выйти приказ Министерства образования РФ по окончательной дате приема в государственные вузы. Творческие экзамены состоятся до 3 августа. Уже с весны на электронную почту поступают заявления и сканированные документы потенциальных абитуриентов.

На сайте будет размещена ссылка на портал, где одним кликом можно зайти и увидеть порядок поступления в АГИКИ, в каком виде пройдут испытания.

Теперь по поводу того, в какой форме состоятся экзамены. Консультации по этому вопросу ведутся с Минкультуры РФ. Обращаю ваше внимание на электронную подпись. Имеется подробная инструкция, как ее оформлять. Кроме того, сейчас не требуется медицинская справка формы 086У.

Какие документы нужны абитуриенту? Сканированные копии паспорта, документов об образовании и заявление по определенной форме. Не нужно волноваться подавать документы – наши специалисты помогут их оформить. В каждом улусе есть наши помощники, представители АГИКИ.

Проректор по образовательной деятельности, кандидат искусствоведения Вера НИКИФОРОВА:

– То, что произошло с нами со всеми и то, что происходит, стало для нас серьезным испытанием. Я имею ввиду пандемию COVID-19. Мы пережили цифровую трансформацию и нашего вуза, и всей системы образования. Тем не менее показали прекрасные способности адаптации, практически без потерь завершаем учебный год. Вначале была паника, но нашли возможности и выдали выпускникам дипломы.

Мы представляем живое искусство, живое творчество. Высшее проявление человеческого гения – творчество – не сможет ограничиться искусственным интеллектом и онлайн-обучением. Помните, были высказывания – театра в будущем не будет. Но это не так. Музыка, театр, живопись будут востребованы всегда.

Государственный советник РС(Я) Андрей БОРИСОВ:

– С актерами в режиме онлайн никак нельзя. Живое общение должно быть здесь и сейчас. Театр тем и отличается, что зрителю необходимо видеть актера.

Во время изоляции мы могли смотреть спектакли в режиме онлайн. Я увидел, какое низкое качество изображения, звука и прочего. Мы должны видеть актера вблизи, когда идет взаимный обмен энергией.

Ответсекретарь приемной комиссии Татьяна Петрова дополнила информацию: в прошлом году конкурс составил пять человек на место, средний проходной балл составил около 65 баллов.

Кроме того, открываются новые специальности. Так, цифровизация коснулась и специальностей на факультете живописи, музейного и библиотечного дела. Всего прием ведется на почти 200 бюджетных мест.

При приеме играют роль средний балл ЕГЭ и результаты творческого экзамена. Портфолио дает дополнительные 10 баллов – индивидуальные достижения поступающего. Плюс участие в волонтерстве тоже принесет еще 10 баллов.

АГИКИ совмещает обучение студентов с реализацией нацпроектов, в том числе «Жилье и комфортная среда», преподаватели являются членами городских советов. Выполняются заказы Управления по архитектуре и градостроительства при Главе РС(Я). С конца первого и со второго курса студенты выбирают для курсовых работ актуальные и очень интересные проекты, связанные с общественными пространствами.

Заведующая кафедрой живописи и графики Туйаара ШАПОШНИКОВА:

– Одна из новых специальностей – «театрально-декорационная живопись». Потом ребята смогут работать и в театрах, и в других учреждениях культуры. Станковая графика у нас всегда была, теперь цифровая графика актуальна. По оформлению книг группу театральных художников будет набирать Екатерина Ефимовна Шапошникова. Ее студенты будут изучать театр, драматургию.

О том, как будет вестись набор на специальности музыкально-инструментального и вокального искусства, рассказала заведующая кафедрой музыкального искусства, заслуженная артистка РФ, народная артистка РС(Я) Айталина АДАМОВА-АФАНАСЬЕВА. Она сообщила, какие дисциплины изучают студенты, в какую активную творческую жизнь погружаются после поступления в вуз. А после их принимают на работу в школы и более того – в прославленные коллективы Театра оперы и балета им. Суоруна Омоллоона, Театра танца им. Сергея Зверева – Кыыл Уола и др.