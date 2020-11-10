АГИКИ участвует в организации онлайн-концерта «Пусть всегда будет солнце»

С 11 по 22 ноября пройдёт гражданский межрегиональный онлайн форум «За будущее России: современные вызовы и консолидация регионов», посвященный Десятилетию детства Российской Федерации и Году патриотизма в Республике Саха (Якутия).

В программе: лаборатории социальных практик, лекции, дискуссии, бесплатные онлайн курсы по развитию детей с раннего возраста с выдачей удостоверений о повышении квалификации от Академии наук Республики Саха (Якутия) и ведущих экспертов в сфере семьи и детства РФ и многое другое.

Приглашаем принять участие в работе форума общественные организации и всех неравнодушных граждан.

В рамках форума «За будущее России: современные вызовы и консолидация регионов» МВД Республики Саха (Якутия) при социальном партнерстве с Арктическим государственным институтом культуры и искусств и при участии Якутской Республиканской кадетской школы-интерната, Детского подросткового центра окружной администрации г. Якутска организуют онлайн-концерт «Пусть всегда будет солнце».

В концерте примут участие студенты с вокальными номерами от кафедры музыкального искусства АГИКИ и видеоролики с выступлениями детей, предоставленные дистанционным, образовательным проектом «ВеДеДо», автором и организатором которого является московский композитор Коренблит Станислав Соломонович.

Трансляция онлайн-концерта будет размещена на платформе Ютуб.

Справки по телефону: 508‒374

oprs11@mail.ru