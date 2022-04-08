АГИКИ участвует на выставке в Республике Кыргызстан

В Республике Кыргызстан 5-9 апреля проходит выставка российских вузов «Образование в России — 2022». Более 30 учреждений высшего образования представят жителям республики свои программы, в том числе Арктический государственный институт культуры и искусств.

«АГИКИ активно интересуются, так как на выставке вуз из числа творческих – единственный. Многих, конечно, пугает расстояние, но все же поступает большое количество вопросов от абитуриентов и их родителей. Предварительно записываются на встречи, чтобы уточнить подробнее некоторые детали поступления», – отметила член делегации института, заведующий кафедрой живописи и графики Туйаара Шапошникова.

В рамках командировки делегация АГИКИ наладила связи с кыргызскими учреждениями культуры, а также с администрацией республики.

Выставка российских вузов в Кыргызстане затрагивает Бишкек, Токмак, Шопоков и Кара-Балт. Вузы из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Якутска и других городов России проведут профориентационные встречи, консультации, презентуют образовательные программы.