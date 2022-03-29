АГИКИ: студенческая дистанционная олимпиада по рисунку

Кафедра живописи и графики Арктического государственного института культуры и искусств 15 апреля проводит II Республиканскую студенческую дистанционную олимпиаду по творческой дисциплине «Рисунок».

«В олимпиаде могут принять участие студенты вузов, ссузов и ученики ДШИ, которым от 14 до 17 лет. Все участники должны изучать в рамках программы соответствующую дисциплину. Они должны будут продемонстрировать свою практическую подготовку, профессиональные умения, проявить свой творческий потенциал», – отметили организаторы из кафедры живописи и графики АГИКИ.

Для участия необходимо предоставить заявку и согласие на публикацию выполненных в рамках олимпиады работ. Также необходимо предоставить справку или документ, подтверждающий ваше обучение в творческом вузе, ссузе или ДШИ. Заявки принимаются до 11 апреля по адресу art_risunok2022@mail.ru (в теме указать ОЛИМПИАДА) или номеру 8(967)912-16-72 (WhatsApp).

Олимпиада пройдет в дистанционном формате. Необходимый материал для выполнения задания – графитный карандаш, бумага формата А3, ластик. На выполнение задания будет дано четыре часа – с 10:00 до 14:00. Законченная работа отправляется в виде фотографии с указанием в теме письма ФИО и «Рисунок» на почту art_risunok2022@mail.ru.