АГИКИ: стартовала последняя неделя конкурса «ВеДеДо»
Оргкомитет фестиваля-конкурса «ВеДеДо», в который входят сотрудники АГИКИ и разработчики проекта, продолжают информировать Вас о ходе I Всероссийского открытого IT – фестиваля-конкурса «Весёлый день дошкольника».
На данный момент 9-я сотня видео-работ «загружена» на ютуб-канал проекта «ВеДеДо» в наш конкурс.
По статистике отправки видеороликов в первые две недели приходило по 50 работ, далее по 100 в неделю, а сейчас – по 100 и более в день. Как видите, в десяток раз больше поступление работ, мы отстаём на сутки в «загрузке». Как всегда – всё откладывается на последние дни, но силы и возможности людей и техники не безграничны. Будьте терпеливей и знайте, что перед любым Вашим письмом впереди стоят не меньше сотни писем в очереди.
Примечательно, что в этой сотне одним письмом из Якутии прислали сразу 11 работ, а всего в этой сотне 24 работы! Это рекорд, кроме этого, 900-ая работа тоже пришла из Якутии! Это неудивительно, ведь АГИКИ находится в Якутске и является соорганизатором конкурса, поэтому республика – один из первых регионов, который начал принимать участие в конкурсе «Весёлый день дошкольника».
Последняя сотня работ пришла фактически за один день и 23.10.2020. За оставшиеся 5 рабочих дней, очевидно, что в понедельник вечером 26.10.2020 уже будет больше 1000 работ.
Не волнуйтесь, все кто пришлёт работы вовремя – попадут в конкурс.
Информация интенсивно обновляется – лучше читать её на сайте, а не терять время на письма к нам – мы всё равно сообщим то же самое, что и в открытом доступе на Сайте – https://vededo.ru/razvivayushchaya-sreda/konkursy-vededo/i-j-vserossijskij-otkrytyj-it-festival-konkurs-vededo
Подведём промежуточные итоги после 900 загруженных работ и перед последними 5 днями этого конкурса. Выдано 636 сертификатов участникам из 900 работ. Удивительно, что одну и ту же информацию одни люди воспринимают правильно и получают сразу сертификаты одновременно с номерами конкурсных работ и ссылками на ютуб-канал, а другие – постоянно что-то не досылают или оформляют не так, как мы изначально их и предупредили. Уточнения для тех, кому нужны сертификаты – Вы получите их только после 15.11.2020.
Те, кому сертификаты нужны для тарификации и пр., могут получить их в порядке общей очереди с 15 ноября по 30 декабря нынешнего года, но не позже.
Напомним и о «географии» Фестиваля-конкурса, в которой произошли существенные изменения. По алфавиту с указанием новых республик, регионов и областей, к имевшимся ранее 43 участникам, прибавилось иностранное государство Кувейт и Республика Марий Эл. Появление в нашем конкурсе третьего иностранного государства – Республики Кувейт (к имевшимся Армении и Канады) даёт нам неформальное право уже считаться Международным фестивалем-конкурсом, но не по учредительным документам, а только «де-факто». Для нас это большое достижение! Итого общее количество участников (республик, областей, регионов, государств) достигло 45:
- Адыгея (Республика)
- Алания (РСО)
- Алтайский край
- Армения (Республика)
- Архангельская область
- Башкортостан
- Брянская область
- Владимирская область
- Волгоградская область
- Вологодская область
- Забайкальский край
- Ивановская область
- Иркутская область
- Кабардино-Балкарская Республика
- Калмыкия (Республика)
- Канада (государство)
- Кемеровская область – Кузбасс
- Краснодарский край
- Кувейт (государство)
- Липецкая область
- Магаданская область
- Марий Эл (Республика)
- Москва
- Московская область
- Нижегородская область
- Новосибирская область
- Омская область
- Оренбургская область
- Пензенская область
- Пермский край
- Приморский край
- Ростовская область
- Саратовская область
- Севастополь
- Северная Осетия-Алания (Республика)
- Свердловская область
- Смоленская область
- Тамбовская область
- Татарстан (Республика)
- Тыва (Республика)
- Хабаровский край
- Хакасия (Республика)
- Чувашская Республика
- Якутия (Республика)
- Ярославская область
Теперь обратимся к статистике ютуб-канала. По счётчику на ютуб-канале в среднем задание – архив посмотрели 1942 человек и скачали 764 раза, некоторые продолжают покупать конкурсные песни, хотя это совсем не нужно – они предоставляются Оргкомитетом бесплатно.
Во время набора этой сотни на Сайт проекта «ВеДеДо» приходило в среднем от 5 500 человек – чуть меньше, чем раньше (на 8% меньше, чем «на пике»).
Изменилась статистика по просмотрам на ютуб-канале ВеДеДо. Так, время просмотров стало 1200 часов (было 1100), самих просмотры выросли от 80,1 тысяч до 87,1 тысячи (за 2 дня 7 тысяч зафиксированных просмотров, подписчиков стало + 877 (было + 774) – и всё это всего за два дня. В общей сложности все мини-фильмы смотрели ровно 50 дней по 24 часа/в сутки. 50 дней без сна и отдыха зрители смотрели наши фильмы – вот это неподдельный интерес к работе детей, родителей, коллег по преподавательскому цеху!
В «борьбе» за Призы зрительских симпатий включились и «накрутчики», забывая, что их «работу» очень легко определить по внутренним счётчикам: во-первых, по показателям «качества» зрителя – это удержание зрительского внимания; во-вторых, по количеству подписчиков, которых привлёк конкретный фильм ко всему проекту в целом. Мы будем принципиальны при подсчётах в ночь на 31.10.2020 г. во время «голосования» за Призы зрительских симпатий. Для примера, мы проанализируем то, что очевидно: возьмём первую десятку, и пока не будем делить по номинациям, а просто разберём цифры.
За период с 26 сентября по 24 октября среди конкурсных работ пока определились лидеры:
684 номер «Глоток воды» (1.02/26.4% – было 0.46/19,6 % – время просмотров, 2580 – было 1957 просмотров). Фильм не смотрят, только голосуют – всё так же – это не победа.
334 номер «Светофор» (0.36/46.3 % — было 0.38/48,7 % – время просмотров, 2419 – было 1931 просмотров). Фильм смотрят с неподдельным интересом. Хороший результат.
589 номер «Любимые книжки» (0.38/20.6% — было 0,38/20.7 – время просмотров, 1811 – было 1762 просмотра). Фильм не смотрят, а только за него голосуют и т д. – можете сами посмотреть до 10-й позиции.
Теперь самое интересное: посмотрим статистику присланных работ. Ведь уже «Девятая Сотня» – вычисляем процент предпочтений конкурсантов, итак:
I. Номинация «Пробуждение» от 801 номера – 26 %
II. Номинация «Глоток воды» от 811 позиции – 3 %
III. Номинация «Учусь одеваться» от 808 работы – 15 %
IV. Номинация «Светофор» от 802 позиции – 23 %
V. Номинация «Любимые книжки» от 809 позиции – 33%
На основании полученных данных можно сделать тот же вывод – чтение книг у наших детей – самое любимое занятие!
Пропорция вдвое на стороне песни «Любимые книжки» устойчиво сохраняется – 319 работ, на втором «Пробуждение» – 187 работ, на третьем «Светофор» – 158 работ, «Глоток воды» – всего 85 работ.
Напоминаем, что эта неделя является последней для желающих принять участие в конкурсе. Заявки для участия в конкурсе принимаются до 30 октября включительно, а по ссылке на сайте «ВеДеДо» https://vededo.ru/razvivayushchaya-sreda/konkursy-vededo/i-j-vserossijskij-otkrytyj-it-festival-konkurs-vededo можно подробно ознакомиться с положением и информацией по конкурсу.
+7 (999) 174-67-82