АГИКИ: стартовала последняя неделя конкурса «ВеДеДо»

Оргкомитет фестиваля-конкурса «ВеДеДо», в который входят сотрудники АГИКИ и разработчики проекта, продолжают информировать Вас о ходе I Всероссийского открытого IT – фестиваля-конкурса «Весёлый день дошкольника».

На данный момент 9-я сотня видео-работ «загружена» на ютуб-канал проекта «ВеДеДо» в наш конкурс.

По статистике отправки видеороликов в первые две недели приходило по 50 работ, далее по 100 в неделю, а сейчас – по 100 и более в день. Как видите, в десяток раз больше поступление работ, мы отстаём на сутки в «загрузке». Как всегда – всё откладывается на последние дни, но силы и возможности людей и техники не безграничны. Будьте терпеливей и знайте, что перед любым Вашим письмом впереди стоят не меньше сотни писем в очереди.

Примечательно, что в этой сотне одним письмом из Якутии прислали сразу 11 работ, а всего в этой сотне 24 работы! Это рекорд, кроме этого, 900-ая работа тоже пришла из Якутии! Это неудивительно, ведь АГИКИ находится в Якутске и является соорганизатором конкурса, поэтому республика – один из первых регионов, который начал принимать участие в конкурсе «Весёлый день дошкольника».

Последняя сотня работ пришла фактически за один день и 23.10.2020. За оставшиеся 5 рабочих дней, очевидно, что в понедельник вечером 26.10.2020 уже будет больше 1000 работ.

Не волнуйтесь, все кто пришлёт работы вовремя – попадут в конкурс.

Информация интенсивно обновляется – лучше читать её на сайте, а не терять время на письма к нам – мы всё равно сообщим то же самое, что и в открытом доступе на Сайте – https://vededo.ru/razvivayushchaya-sreda/konkursy-vededo/i-j-vserossijskij-otkrytyj-it-festival-konkurs-vededo

Подведём промежуточные итоги после 900 загруженных работ и перед последними 5 днями этого конкурса. Выдано 636 сертификатов участникам из 900 работ. Удивительно, что одну и ту же информацию одни люди воспринимают правильно и получают сразу сертификаты одновременно с номерами конкурсных работ и ссылками на ютуб-канал, а другие – постоянно что-то не досылают или оформляют не так, как мы изначально их и предупредили. Уточнения для тех, кому нужны сертификаты – Вы получите их только после 15.11.2020.

Те, кому сертификаты нужны для тарификации и пр., могут получить их в порядке общей очереди с 15 ноября по 30 декабря нынешнего года, но не позже.

Напомним и о «географии» Фестиваля-конкурса, в которой произошли существенные изменения. По алфавиту с указанием новых республик, регионов и областей, к имевшимся ранее 43 участникам, прибавилось иностранное государство Кувейт и Республика Марий Эл. Появление в нашем конкурсе третьего иностранного государства – Республики Кувейт (к имевшимся Армении и Канады) даёт нам неформальное право уже считаться Международным фестивалем-конкурсом, но не по учредительным документам, а только «де-факто». Для нас это большое достижение! Итого общее количество участников (республик, областей, регионов, государств) достигло 45:

Адыгея (Республика) Алания (РСО) Алтайский край Армения (Республика) Архангельская область Башкортостан Брянская область Владимирская область Волгоградская область Вологодская область Забайкальский край Ивановская область Иркутская область Кабардино-Балкарская Республика Калмыкия (Республика) Канада (государство) Кемеровская область – Кузбасс Краснодарский край Кувейт (государство) Липецкая область Магаданская область Марий Эл (Республика) Москва Московская область Нижегородская область Новосибирская область Омская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Приморский край Ростовская область Саратовская область Севастополь Северная Осетия-Алания (Республика) Свердловская область Смоленская область Тамбовская область Татарстан (Республика) Тыва (Республика) Хабаровский край Хакасия (Республика) Чувашская Республика Якутия (Республика) Ярославская область

Теперь обратимся к статистике ютуб-канала. По счётчику на ютуб-канале в среднем задание – архив посмотрели 1942 человек и скачали 764 раза, некоторые продолжают покупать конкурсные песни, хотя это совсем не нужно – они предоставляются Оргкомитетом бесплатно.

Во время набора этой сотни на Сайт проекта «ВеДеДо» приходило в среднем от 5 500 человек – чуть меньше, чем раньше (на 8% меньше, чем «на пике»).

Изменилась статистика по просмотрам на ютуб-канале ВеДеДо. Так, время просмотров стало 1200 часов (было 1100), самих просмотры выросли от 80,1 тысяч до 87,1 тысячи (за 2 дня 7 тысяч зафиксированных просмотров, подписчиков стало + 877 (было + 774) – и всё это всего за два дня. В общей сложности все мини-фильмы смотрели ровно 50 дней по 24 часа/в сутки. 50 дней без сна и отдыха зрители смотрели наши фильмы – вот это неподдельный интерес к работе детей, родителей, коллег по преподавательскому цеху!

В «борьбе» за Призы зрительских симпатий включились и «накрутчики», забывая, что их «работу» очень легко определить по внутренним счётчикам: во-первых, по показателям «качества» зрителя – это удержание зрительского внимания; во-вторых, по количеству подписчиков, которых привлёк конкретный фильм ко всему проекту в целом. Мы будем принципиальны при подсчётах в ночь на 31.10.2020 г. во время «голосования» за Призы зрительских симпатий. Для примера, мы проанализируем то, что очевидно: возьмём первую десятку, и пока не будем делить по номинациям, а просто разберём цифры.

За период с 26 сентября по 24 октября среди конкурсных работ пока определились лидеры:

684 номер «Глоток воды» (1.02/26.4% – было 0.46/19,6 % – время просмотров, 2580 – было 1957 просмотров). Фильм не смотрят, только голосуют – всё так же – это не победа.

334 номер «Светофор» (0.36/46.3 % — было 0.38/48,7 % – время просмотров, 2419 – было 1931 просмотров). Фильм смотрят с неподдельным интересом. Хороший результат.

589 номер «Любимые книжки» (0.38/20.6% — было 0,38/20.7 – время просмотров, 1811 – было 1762 просмотра). Фильм не смотрят, а только за него голосуют и т д. – можете сами посмотреть до 10-й позиции.

Теперь самое интересное: посмотрим статистику присланных работ. Ведь уже «Девятая Сотня» – вычисляем процент предпочтений конкурсантов, итак:

I. Номинация «Пробуждение» от 801 номера – 26 %

II. Номинация «Глоток воды» от 811 позиции – 3 %

III. Номинация «Учусь одеваться» от 808 работы – 15 %

IV. Номинация «Светофор» от 802 позиции – 23 %

V. Номинация «Любимые книжки» от 809 позиции – 33%

На основании полученных данных можно сделать тот же вывод – чтение книг у наших детей – самое любимое занятие!

Пропорция вдвое на стороне песни «Любимые книжки» устойчиво сохраняется – 319 работ, на втором «Пробуждение» – 187 работ, на третьем «Светофор» – 158 работ, «Глоток воды» – всего 85 работ.

Напоминаем, что эта неделя является последней для желающих принять участие в конкурсе. Заявки для участия в конкурсе принимаются до 30 октября включительно, а по ссылке на сайте «ВеДеДо» https://vededo.ru/razvivayushchaya-sreda/konkursy-vededo/i-j-vserossijskij-otkrytyj-it-festival-konkurs-vededo можно подробно ознакомиться с положением и информацией по конкурсу.