АГИКИ станет штаб-квартирой Международной молодежной ассоциации

В рамках Международного фестиваля «Встреча ЮНЕСКО на земле Олонхо» подписано соглашение между рядом стран и российских регионов о создании Международной молодежной ассоциации «Эпическое наследие». Участниками новой структуры принято решение о расположении штаб-квартиры в Арктическом государственном институте культуры и искусств.

«Международная молодежная ассоциация «Эпическое наследие» будет открытой и у других регионов и стран есть возможность войти в нее позднее. АГИКИ станет основным куратором нашего проекта, так как он является главной площадкой по подготовке молодых профессионалов, которые избрали для себя путь сохранения эпического наследия», – отметил председатель Национального организационного комитета по подготовке и проведению второго Десятилетия Олонхо при главе Якутии Александр Жирков.

Он уточнил, что ассоциация создается с целью установления и укрепления партнерских отношений с дружественными народами, объединения молодых исполнителей, исследователей, педагогов и почитателей эпоса для актуализации и популяризации эпического наследия народов мира.

После церемонии подписания соглашения Ректор АГИКИ Саргылана Игнатьева рассказала, что в рамках подписанного соглашения намечен большой пласт работ по выявлению потенциальных исполнителей эпоса и формированию у них высокой исполнительской культуры, созданию научно-образовательных и исследовательских сетей для реализации совместных проектов, формированию обширной учебно-методической базы, а также организации разного уровня мероприятий. «В целом, необходимо подчеркнуть, что сегодня в этом зале собрались люди, для которых сохранение знаний и традиций предков, их передача будущим поколениям является смыслом жизни и большой миссией. АГИКИ был создан именно с этой целью – сохранение, изучение и продвижение в систему мировой цивилизации ценностей арктической культуры, культуры, созданной народами Севера», – резюмировала ректор.

В новую структуру вошли Азербайджан, Армения, Турция, Монголия, Киргизия, а также регионы России – Якутия, Бурятия, Тыва, Калмыкия, Алтай, Башкортостан.