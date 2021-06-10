АГИКИ соболезнует

Коллектив Арктического государственного института культуры и искусств выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины Василия Николаевича АМЫДАЕВА, председателя Союза художников Якутии, талантливого костореза, заслуженного деятеля искусств Республики Саха (Якутия). Скорбим вместе с вами.

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