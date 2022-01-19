АГИКИ соболезнует…

Коллектив Арктического государственного института культуры и искусств выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины горячо любимой матери, бабушки Тамары Петровны ЛАПТЕВОЙ, ветерана труда Российской Федерации, начальника отдела материально-технического снабжения АГИКИ (2000-2015 гг.). Крепитесь. Скорбим вместе с вами.

Источник: Пресс-служба АГИКИ

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх