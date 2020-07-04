04.07.2020
13:13
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Культура & Образование

АГИКИ — школа креативных индустрий региона

Выпускникам этого года пришлось апробировать и первыми испытать на себе всё, что связано с дистанционной подготовкой и работой над выпускным дипломным проектом на расстоянии буквально через монитор компьютера.
И вот этот день Х наступил.

В Арктическом  государственном институте культуры и искусств
дистанционное обучение и вся работа он-лайн ведутся в системе  «Виртуальный институт».

На кафедре дизайна и декоративно-прикладного искусства Арктического института  защита проектов  прошла с блеском. Безусловно, влияние пандемии коронавируса внесло коррективы в процесс работы над проектами, особенно на завершающем этапе. 
Заведующая кафедрой, доцент Агики Анна Петрова-Кэрэhит после защиты сообщила: » Дистанционный формат имеет свои плюсы и минусы, но следует подчеркнуть очень высокое качество и содержание представленных проектов».

Выпускная квалификационная комиссия под председательством  главного архитектора РС (Я) Ирины Алексеевой рассмотрела  6 представленнных проектов в области дизайна архитектурной среды, ювелирного и графического дизайна.

Выбор тем для проектов  был очень интересный.  Тут и «Дизайн-проект  пристроя к СОШ № 31 в г. Якутске РС (Я)»,  «Дизайн-проект спортивного комплекса в п. Нижний Бестях РС (Я)»  «Дизайн-проект общеобразовательной школы на 360 мест в 203 мкр. г. Якутска»,  «Дизайн-проект молодежного центра «Перспектива» в г. Якутске», а также работы выпускников направлений декоративно- прикладного искусства:  «Обманщица лиса и птица Тэкей, снесшая четыре яйца»,«Разработка женского наборного пояса с подвесками «Кундэ».
Презентация проектов этого года -результат плодотворной коллаборации Арктического института и Центра Компетенций «LETOYAKUTIA» Управления градостроительства и архитектуры при Главе РС (Я). Соглашение об этом подписали в июне прошлого года. В течение учебного года студенты вели проектную работу в стенах Центра Компетенций «LETOYAKUTIA»,который оказывал студентам консультационную и профессиональную поддержку. Такой союз очень сильно повлиял на конечный уровень подготовки всех проектов.

Председатель государственной комиссии Ирина Алексеева оценила высокий уровень работ, сложность, обширность и многоуровневость задач, которые решали выпускники: «Качество работ выпускников представляется более значительным даже по сравнению с проектами, которые выполняют профессионалы  республики в настоящее время. Это- очень высокий образовательный уровень кафедры и ее преподавательского состава».
Что касается работ направления декоративно- прикладного искусства члены комиссии отметили их как инновационный проект в области ювелирного дизайна, представляющего новый этап в развитии отрасли.
Вот такую оценку ведущих профессионалов республики получили очередные выпускные проекты студентов-дизайнеров.

Ректор Агики Саргылана Игнатьева и председатель комиссии Ирина Алексеева после защиты обсудили проекты. Саргылана Семеновна подчеркнула большой эффект и замечательные плоды совместной работы с партнерами и как значительный вклад в будущее студентов  в профессиональном плане. Сотрудничество будет продолжаться.

Качество преподавания и уровень подготовки студентов позволяют сегодня сказать, что кафедра дизайна и декоративно-прикладного искусства Арктического института- одна из сильных на Дальнем Востоке и Северо-Востоке Сибири.   Именно отсюда выпускаются профессионалы  для креативных индустрий всего региона.
Заслуга коллектива кафедры тут огромная. Руководство института и преподаватели уделяют большое внимание научно-техническому и творческому уровню квалификационных работ. В течении последнего десятилетия все дипломные проекты ориентированы на решение конкретных региональных задач и проектирование насущных прикладных тем.
На кафедре развиваются такие направления дизайна и искусства: цифровой дизайн, дизайн среды, fashion-дизайн, графический дизайн, дизайн интерьера, ювелирный дизайн и художественный металл.
Несомненно, что сотрудничество Агики и Центра Компетенций «LETOYAKUTIA» Управления градостроительства и архитектуры при Главе РС (Я) приносит хороший результат, о чем каждый раз  свидетельствуют   события.

Индустриальные партнёры когда- то  проложили   креативное начало своего сотворчества и работы и будут продолжать это делать и в ближайшие годы.

Фото: Пресс-служба АГИКИ
Источник: Пресс-служба АГИКИ
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