АГИКИ: С Днём российской науки!

8 февраля в календаре — день российской науки.

Всех коллег, причастных к науке, преподавателей, аспирантов, магистрантов, студентов, всех наших уважаемых учёных поздравляем с Днём Российской науки!

Арктический государственный институт культуры и искусств вот уже двадцать лет развивает науку о культуре и искусстве Арктики. Институт высоко держит планку научного знания: за все эти годы под его эгидой опубликовано около 100 научных трудов, большая половина из них — авторские и коллективные монографии. Эти труды стали результатом научно-исследовательских, научно-прикладных, образовательных и творческих проектов, в центре которых всегда-Человек и Природа Арктики. Наш ВУЗ

регулярно проводит

научные и творческие мероприятия. Международная конференция «Аргуновские чтения», международный триеналле «Арктический хронотоп» и многие другие, наши проекты способствуют признанию АГИКИ мировым научным сообществом. Мы гордимся именами ведущих ученых АГИКИ – Юрия Ильича ШЕЙКИНА, Ульяны Алексеевны ВИНОКУРОВОЙ, Зинаиды Ивановы ИВАНОВОЙ-УНАРОВОЙ, Ангелины Григорьевны ЛУКИНОЙ. Их вклад в фундамент арктической науки о культуре стал ключевой компетенцией вуза. Высокий̆ уровень подготовки учащихся достигается профессиональной, педагогической и научной квалификацией всего профессорско-преподавательского коллектива института.

Прошлый 2019 год стал для нас поворотным: мы успешно прошли государственную аккредитацию, открыли магистратуру по направлениям «народно-художественная культура», «социально-культурная деятельность», «библиотечно-информационная деятельность», аспирантуру по специальностям «искусствоведение» и «культурология». Сейчас разработана новая Программа развития Арктического института, концептуально взявшая курс на созидание креативных индустрий.

АГИКИ по праву занимает уникальную нишу центрального научно-образовательного учреждения в регионе: мы активно транслируем культурное наследие коренных народов Арктики молодым поколениям как живой источник креативной энергии!

Дорогие друзья! Еще раз примите поздравления с днем, который имеет огромное влияние на перспективы нашего государства, на судьбу наших будущих поколений — с Днём российской науки! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия в семьях, научного вдохновения и творческих свершений!