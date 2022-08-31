АГИКИ разработал концепцию развития культуры Нюрбинского района

Сегодня, 31 августа, ректор Арктического государственного института культуры и искусств Саргылана Игнатьева представила концепцию развития культуры Нюрбинского улуса до 2027 года, которая принята руководством и общественностью района.

Концепция представлена в виде мирового древа Аал-Луук Мас, корни которого уходят вглубь истории и традиций нюрбинцев, объяснила Игнатьева. Основной посыл: «Традиции и инновации – будущее Нюрбинского района». Составителями являются Ульяна Винокурова, Вера Никифорова, Евдокия Сергина и Анастасия Алексеева.

«Идеи и содержание культурного наследия будут использованы в развитии креативных индустрий района. Просто чтить традицию и культуру Нюрбинского улуса – это не путь. Наоборот, стремление оживить традицию, сделать ее жизнеспособной в новых исторических и социально-экономических условиях, монетизация культурного своеобразия – вот перспективная политика развития не просто культуры, а укрепления материальной составляющей и формирования экономических возможностей», – сказала ректор.

Она также отметила, что концепция была разработана по инициативе руководства Нюрбинского района. Была сформирована рабочая группа, которая провела ряд встреч, обсуждений, семинаров и стратсессий в рамках выездных мероприятий. Состоит она из восьми направлений: от укрепления кадрового потенциала до создания общественных пространств, охраны и увековечивания культурных памятников.

«Была поддержана идея геокультурного брендинга территорий улуса, особой роли учреждений культуры в развитии творческого потенциала населения. Как мы помним, в 2019 году глава республики Айсен Николаев поставил задачу продвигать и развивать креативную экономику – от IT до народных промыслов, а уже в декабре была принята Концепция развития креативной экономики республики до 2025 года. Многие продукты якутской культуры можно экспортировать и это будет пользоваться большим спросом. Нюрбинский район богат не только полезными ископаемыми, но и уникальным культурным кодом», – сказала Игнатьева.

Сроки реализации проекта поделены на два этапа – 2022-2024 и 2025-2027 годы. В этот период будет разработана Программа развития культуры и искусства района, дорожная карта, специальная команда и группа экспертов, продвигающая механизмы реализации Концепции. «Первые проекты будут реализованы уже к началу Спортивных игр в Нюрбинском улусе», — резюмировала ректор АГИКИ.