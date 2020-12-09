АГИКИ провёл онлайн-встречу первокурсников

9 декабря в онлайн формате прошла встреча первокурсников. На трансляции присутствовало 147 человек. С приветственной речью и поздравлением первокурсников выступили ректор Арктического государственного института культуры и искусств Саргылана Игнатьева и первый проректор АГИКИ Станислав Иванов. Первокурсникам пожелали успехов и удачи в учебной и творческой деятельности.

С поздравлением и пожеланием успешной учёбы выступил Первый заместитель министра культуры и духовного развития РС (Я) Владислав Левочкин.

На торжественной церемонии первокурсникам были вручены студенческие книжки.

Студенты кафедр информатики, библиотечно-информационной деятельности и гуманитарных дисциплин, музыкального искусства (вокальное искусство-2020), народной художественной культуры (руководители этно-культурных центров-2020), театрального искусства, живописи и графики, дизайна и декоративно-прикладного искусства народов Арктики (дизайн среды, цифровой дизайн), культурологии и социально-культурной деятельности (режиссёры-постановщики), музеологи-2020 продемонстрировали интересные и творческие презентации, познакомили со своими направлениями и рассказали об их преимуществах.

С поздравительными номерами выступили студенты Даниил Алексеев, исполнивший «Прелюдию» И.С. Баха, и студентка Ангелина Янкова с постановкой танцевального номера.