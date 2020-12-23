АГИКИ провёл конференцию для старшеклассников «Поступай правильно!»

23 декабря Арктический государственный институт культуры и искусств провёл конференцию для старшеклассников «Поступай правильно!». В конференции приняли участие 40 человек, среди которых школьники из ГКОУ РСКШИ, СОШ №27, Намской СОШ №1.

Школьники ознакомились с приветственным роликом АГИКИ и узнали о работе кафедр информатики, народной художественной культуры, живописи и графики.

Кафедру информатики представил кандидат технических наук, профессор Афанасий Баторов. Как было отмечено, в этом году на кафедру информатики на бюджетные места поступили 15 студентов.

Старший преподаватель кафедры народной художественной культуры, отличник профессионального образования РС (Я) Анастасия Сидорова рассказала о работе кафедры народной художественной культуры. Так, на кафедре действуют профили:

Руководство этнокультурным центром;

Руководство хореографическим любительским коллективом;

Руководство этнокультурным центром. Преподаватель;

Педагог-хореограф.

В этом году появилось новое направление «Руководство любительским театром».

Основные требования для поступления: ЕГЭ – литература и русский язык, творческий экзамен.

На кафедру живописи и графики в 2021 году, как рассказала заведующая кафедрой, доцент, член Союза художников России Туйаара Шапошникова, идёт набор по направлению 54.05.02 «Живопись (станковая живопись)».

Основные требования для поступления: ЕГЭ – русский, литература, творческий экзамен по живописи, две композиции на свободную и заданную тему. Выпускники кафедры живописи и графики могут заниматься дизайном, преподавать в высших учебных заведениях.

Новое направление на кафедре в этом году 54.05.03. «Графика. Художник-график (искусство книги)», специалисты этого направления занимаются иллюстрированием книг.

Доцент кафедры музыкального искусства Руслана Кордон рассказала о том, что по специальности 53.03.03 «Вокальное искусство» готовят вокальных исполнителей, обучают академическому вокалу, готовят преподавателей ДШИ.

Основные требования для поступления: ЕГЭ – русский язык, литература, творческий экзамен – исполнение, собеседование.

Начальник управления по учебно-методической деятельности и работе со студентами Татьяна Петрова рассказала о наборе на 2021-2022 учебный год, ознакомив школьников с буклетом о вступительных испытаниях.

Подробнее о приёмной кампании и вступительных испытаниях смотрите на сайте АГИКИ в графе «Абитуриенту» http://agiki.ru/. С кафедрами и направлениями подготовки можно ознакомиться в «Приёмной кампании 2021» http://agiki.ru/abitur.