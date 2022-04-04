АГИКИ проводит отбор на Всероссийский конкурс

Арктический государственный институт культуры и искусств в рамках конкурса-фестиваля «Созвездия Арктики» проводит Всероссийский конкурс на Кубок Радомира Борисова. Заявки от будущих конкурсантов принимаются до 20 мая.

«Кубок Радомира Борисова проводится по игре на двух музыкальных инструментах – баяне и аккордеоне. Есть некоторые ограничения для участия. Так, участниками конкурса могут стать студенты вузов, колледжей и училищ, обучающиеся по специальности музыкального искусства не младше 18 лет, а также преподаватели детских музыкальных школ, детских школ искусств, ссузов и вузов. Концертные исполнители не должны быть старше 35 лет», – отметили организаторы.

Конкурс проводится в онлайн-формате. Участники должны записать видео, загрузить его в удобный для них сервис и отправить ссылку вместе с заявкой и копией квитанции об оплате оргвзноса на почту arcticstars@rambler.ru. Конкурсантам для исполнения предлагаются на выбор следующие произведения:

К.А.Герасимов «Элегия» и «Холорук» (транскрипция А.Адршин);

К.А.Герасимов «Элегия» и Вариации на тему песни З.Винокурова «Долина стерхов»;

Р.П.Борисов Концертные вариации на тему песни Ф.Корнилова «Таба»;

Р.П.Борисов «Largo» на основе пьесы «песни о Родине» В.Ноева и «Жаворонок» на тему песни В.Ноева;

М.Н.Жирков обработка И.И.Романова «В эти вешние дни».

«Конкурсант может выбрать любую позицию, из вышеперечисленных. Там, где прописаны два произведения, участнику необходимо исполнить две пьесы, с возможной остановкой в записи. Не возбраняется проявлять творческую фантазию в произведениях: делать транскрипцию, улучшать звучание пьес на баяне или аккордеоне. Это будет учитываться при подсчете баллов», – говорят организаторы.

Отметим, что прослушивание и оценка конкурсных работ займет период 25-30 мая. Итоги будут объявлены в июне. Победитель получает 20 тысяч рублей, Кубок Радомира Борисова и сленоство в жюри следующего конкурса-фестиваля «Созвездия Арктики». Подробнее на сайте АГИКИ.