АГИКИ проводит курсы по сбору и архивации фольклорных материалов

АГИКИ проводит курсы по сбору, описанию, каталогизации и архивации фольклорных материалов

Арктический государственный институт культуры и искусств с 18 по 22 мая проводит повышения квалификации «Фольклор как нематериальное культурное наследие: принципы сбора, описания, каталогизации, архивации фольклорных материалов», сообщили в Центре дополнительного профессионального образования АГИКИ.

Как отметили в ЦДПО, курсы предназначены для сотрудников домов и центров народного творчества и национальных культур, этнокультурных центров и работников в сфере культуры. Преподавателем выступит доктор искусствоведения, профессор кафедры искусствоведения АГИКИ, член экспертного совета по вопросам формирования реестров объектов нематериального культурного наследия Российского комитета по сохранению нематериального культурного наследия при комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Оксана Добжанская.

Продолжительность обучения составит порядка 16 часов и будет вестись в дистанционном формате. Стоимость обучения – 3500 рублей. Прошедшим курсы повышения квалификации будет выдано удостоверение установленного образца.

Для регистрации необходимо зайти на сайт АГИКИ в раздел дополнительного профессионального образования по этой ссылке. Если возникли вопросы, то можно обратиться по номеру: +79618688911.