АГИКИ проводит конференцию «Арктическая циркумполярная цивилизация: человеческий капитал»

10-11 декабря Арктический государственный институт культуры и искусств проводит международную научно-практическую конференцию «Арктическая циркумполярная цивилизация: человеческий капитал», посвящённую 20-летию института.

Конференция пройдёт в два этапа.

Сегодня, 10 декабря, в 16.00 состоится открытие международной научно-практической конференции «Арктическая циркумполярная цивилизация: человеческий капитал» и пленарное заседание участников. После подведения итогов пленарного заседания будут презентованы издания, посвященные 20-летию АГИКИ. Это новый номер журнала «Вестник АГИКИ», коллективная монография «Холод и Цивилизация» и книга «Арктический государственный институт культуры и искусств: 2000-2020 годы». Также состоится открытие онлайн-выставки «Сила и красота холода» и спектакль Учебного театра «Кыыс Дэбилийэ» по олонхо Н.П. Бурнашева.

11 декабря с 11.00 до 18.00 будут проведены секционные заседания по направлениям:

— Человеческий капитал в образовании и культуре народов Арктики;

— Ценности циркумполярной цивилизации;

— Народная художественная культура народов Арктики как фундаментальная миссия деятельности АГИКИ;

— Комплексные геокультурные исследования Арктики;

— Культурные практики в освоении арктического наследия: образовательные, исследовательские, инновационные подходы;

— Современное профессиональное искусство в Арктике: основные тренды;

— Креативные индустрии и визуально-пластические искусства Арктики;

— Информационные и библиотечные технологии как часть креативной экономики региона

Завершится международная научно-практическая конференция «Арктическая циркумполярная цивилизация: человеческий капитал» открытием онлайн-выставки «Стратиграфия арктического дизайна», подведением итогов конференции и церемонией награждения профессорско-преподавательского состава и сотрудников Арктического государственного института культуры и искусств.

Трансляции конференции будут доступны на ютуб-канале АГИКИ по ссылке https://www.youtube.com/channel/UCiESBFBSpbt5wNuzz1EmjGQ, а также на сайте http://conference.agiki.ru/.