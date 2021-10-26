АГИКИ проводит II международное арктическое триеннале «Арктический хронотоп — 2021»

АГИКИ в период 6-10 декабря проводит II международное арктическое триеннале «Арктический хронотоп-2021». Заявки вместе с конкурсными работами принимаются до 26 ноября, о чем сообщает кафедра дизайна и декоративно-прикладного искусства вуза.

«Основная рефлексия Триеннале направлена на осмысление геокультурных особенностей арктической зоны и сформирована преимущественно на региональном материале. Проекты художников, работающих в резиденциях, креативных кластерах, работы авторов, исследовательский архивный материал из научных и музейных институций будет соединен в выставочном пространстве, раскрывающем специфику культуры Арктики. Особое внимание уделяется вопросам раскрытия культуры повседневности, функционирования идентичности, метафорическим, образным и экологическим аспектам, структуре и образной семантике арктических ландшафтов и коренных народов Севера», — отметили на кафедре дизайна и декоративно-прикладного искусства АГИКИ.

К участию во II международном триеннале приглашаются художники, исследователи и коллективы, отражающие в своем творчестве различные особенности Арктики и Якутии. Право участвовать также имеют исследователи и исследовательские коллективы, сотрудничающие с различными научными, художественными и музейными институциями также заинтересованные в арктической тематике. В качестве конкурсной работы можно направить произведения разных лет — от живописи до видеоинсталляций.

Заявки с работами будут разделены на две категории — «Мастер-профессионал» и «Молодые художники и студенты». Мероприятие пройдёт в очном и заочном форматах с 6 по 10 декабря. Будет организована выставка, которая продлится до 1 февраля 2022 года в трёх локациях — в АГИКИ, виртуальной мастерской по Лермонтова 33 и Национальном художественном музее Якутии.

Заявки и работы на Конкурс направлять по адресу: e-mail: arcticchronotope@mail.ru

Координаторы конкурса:

руководитель Анна Григорьевна Петрова-Кэрэhит, заведующий кафедрой дизайна и декоративно-прикладного искусства народов Арктики, моб. тел.: +79248751975, e-mail: kundune@mail.ru;

Туйаара Ефимовна Шапошникова, заведующая кафедрой живописи и графики, моб. тел.: +79248604441, e-mail: tuya.shap@yandex.ru;

Дарья Васильевна Бурнашева, доцент кафедры народной художественной культуры народов Арктики, моб. тел.: +79142853527, e-mail: daria.burnasheva@gmail.com;