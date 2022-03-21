21.03.2022
17:58
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Культура
АГИКИ проводит арт-ярмарку
Арктический государственный институт культуры и искусств 23 марта проводит арт-ярмарку, сообщает пресс-служба вуза.
«Каждый желающий сможет приобрести произведения искусства или предметы дизайна, ювелирные украшения и иные аксессуары. Многие работы выполнены вручную и будут продаваться по доступным ценам. Все лоты будут представлены талантливыми студентами и художниками. Также в рамках ярмарки пройдет гаражная распродажа», – отмечают организаторы.
Арт-ярмарка пройдет на территории АГИКИ с 11:00 до 18:00 по адресу Орджоникидзе 4.
Желающие присоединиться к мероприятию в качестве участников, могут обратиться по следующим номерам телефона: 89248751975, 89248604441.
Источник: Пресс-служба АГИКИ
#АГИКИ#АГИКИ проводит арт-ярмарку#Арктический государственный институт культуры и искусств#республика саха (якутия)#Якутия#Якутск
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