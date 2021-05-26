АГИКИ проведет прямой эфир для абитуриентов

АГИКИ проведёт итоговый прямой эфир по приемной кампании 2021 года

В пятницу, 28 мая, на официальной странице Арктического государственного института культуры и искусств состоится итоговый прямой эфир по приёмной кампании 2021 года. В эфире участие примут ректор вуза Саргылана Игнатьева и секретарь приёмной комиссии Татьяна Петрова.

«Каждое культурно-массовое мероприятие на территории республики не проходит без участия нашего вуза. И речь идёт не только о региональных мероприятиях, но и о международных. Этот факт играет большую роль в дальнейшей профессиональной жизни каждого выпускника и студента АГИКИ, так как обогащает и вооружает их необходимыми навыками и опытом», – говорит Саргылана Игнатьева.

Ректор вуза отмечает, что в этом году АГИКИ значительно расширил спектр направлений по подготовке специалистов с высоким уровнем цифровых компетенций — от цифрового дизайна до применения современных технологий в музейной и библиотечной деятельности. Всего в вузе представлены 23 образовательные программы, на которые планируется зачислить 460 студентов.

С 18 мая АГИКИ проводит прямые эфиры на официальной странице в Instagram. Все ролики сохранены и доступны для всех пользователей социальной сети.

В эту пятницу, 28 мая, состоится итоговый прямой эфир с участием руководителя вуза и ответственного секретаря приёмной комиссии Татьяны Петровой, где каждый желающий сможет задать злободневные вопросы о поступлении в ведущий вуз в отрасли культуры и искусств не только республики, но и Дальнего Востока. Трансляция начнётся с 15:00 часов.

«Многие страны мира уже начали процесс переформатирования своей экономики с промышленной на креативную. В этом нами видится будущее. Поэтому наши двери открыты для всех, кто хочет преобразовать свой талант в профессию, кто готов уже с учебной скамьи начать карьерный рост и стать высококвалифицированным и, самое главное, востребованным специалистом в отрасли. В стенах нашего института можно реализовать свой талант под чутким руководством именитых профессионалов своего дела, используя возможности современного мира, менять и делать красивее окружающую среду вместе со своими единомышленниками», — подчеркнула Саргылана Игнатьева.

Все об абитуриентской кампании АГИКИ можно узнать, перейдя по этой ссылке. К/т приёмной комиссии: +7 (4112) 42-11-67. Также работает оперативная группа в мессенджере WhatsApp.