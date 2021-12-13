АГИКИ продолжит сотрудничество с французским вузом

Арктический государственный институт культуры и искусств подписал трехстороннее соглашение о сотрудничество в области культуры и искусств с Северо-Восточным федеральным университетом и Высшим институтом прикладных искусств г. Ренн во Франции (LISAA).

Ректор АГИКИ Саргылана ИГНАТЬЕВА уточнила, что трехсторонний договор предполагает студенческие и преподавательские обмены, создание совместных образовательных и научных программ, внедрение системы «двойных дипломов», совместное научное руководство студенческими проектами и другое. Договор рассчитан на пять лет со дня подписания.

«АГИКИ является участником проекта «Тепло холода», который направлен на ориентирование нашей молодежи в глобальном культурном пространстве посредством овладения знаний о современном мировом искусстве и культуре, в том числе и народов Якутии. В рамках проекта уже состоялись два крупных мероприятия, объединивших студентов и преподавателей республики и Франции. Так, в феврале этого года состоялся воркшоп «В поисках холода», прошедший в онлайн-формате и уделивший внимание осознанию якутской культуры посредством ее экстремально низких температур и экологического контекста Арктики. В тот раз удалось собрать представителей не только АГИКИ, СВФУ и LISAA, но и Университета Страсбурга, Высшей школы социальных наук в Париже», – сообщила ректор.

Отметим, что второе мероприятие с участием французских партнеров состоялось в рамках II Международной триеннале «Арктический хронотоп-2021». На организованной франко-российской зимней школе «Перекресток культур» были представлены итоги работы во время февральского воркшопа. Преподаватели LISAA Магда Мровек и Склерижен Хавуи, а также докторант Высшей школы социальных наук Парижа Мичико Борисова провели лекции для студентов СВФУ и АГИКИ, где рассказали о поступлении во французские вузы и поделились результатами исследований в области новой реальности – виртуальной, их воздействии на жизнь человека.

В 2022 году планируется следующее мероприятие – междисциплинарный проект по культуре питания и искусству.