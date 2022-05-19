АГИКИ продолжает сотрудничество с французским вузом LISAA

Арктический государственный институт культуры и искусств совместно с СВФУ им. М. К. Аммосова и Высшей школой прикладного искусства города Ренн (Франция) продолжает серию воркшоп-сессий по культуре питания и феномене еды в искусстве.

«16 мая у нас состоялась очередная сессия в онлайн-формате международного гастрономического воркшопа студентов трех вузов – АГИКИ, LISAA и СВФУ. Воркшоп совместно с партнерами интересен тем, что культура питания рассматривается с разных направлений: культурных, архитектурных и медицинских или питание и еда как интерпретация в дизайне и искусстве. Важным моментом для участников стало представление питания современных молодых людей, популярные продукты и процессы приготовления разных блюд», – сообщила заведующий кафедрой дизайна и декоративно-прикладных искусств АГИКИ Анна Петрова-Кэрэhит.

Участниками стали более 100 студентов – якутских и французских. Отметим, что международный гастрономический воркшоп стартовал в феврале этого года. Завершится мероприятие в июне международным форумом по культуре питания и художественной выставкой проектов и произведений искусства. «С Францией у нас многолетние плодотворные связи: как с вузами, так и с художниками. Работа будет продолжена и впереди у нас ряд других проектов», – сказала Анна Петрова-Кэрэhит.

Напомним, в декабре прошлого года студенты и преподаватели Высшей школы прикладного искусства г. Ренн принимали участие в работе II Международной триеннале «Арктический хронотоп». Помимо этого, в первой половине 2021 года была организована работа франко-русского воркшопа «В поисках холода».