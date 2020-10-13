АГИКИ принял участие в вебинаре «Эффективное взаимодействие вузов с медиаполем»

13 октября состоялся вебинар «Эффективное взаимодействие вузов с медиаполем». В дистанционном формате, через систему Zoom, участники обсудили вопросы по повышению имиджа вузов в медийном пространстве, соцсетях, по улучшению взаимодействия СМИ и вузов, по продвижению медиарейтинга учебных заведений Якутии за 2020 год.

В вебинаре приняли участие руководитель Департамента информационной политики и массовых коммуникаций Администрации Главы РС (Я) и Правительства РС (Я) Василий Амбросьев, эксперт по стратегическим коммуникациям, председатель комитета РАСО по продвижению территорий Владислав Шулаев, эксперт по медиаменеджменту Инна Кабанова, эксперт по продвижению в интернете и соцсетях Максим Шведенко.

В ходе вебинара участники выступили с докладами на следующие темы: «Анализ присутствия вузов в Якутии в медиаполе в 2020 году. Оперативные рекомендации», «Особенности трансляции новостей в федеральных СМИ», «Использование digital-инструментов для продвижения вузов в Интернете и социальных сетях», «Рекомендации по взаимодействию со СМИ Якутии. Как Департамент может помочь в продвижении новостей сферы образования?»