АГИКИ приглашает старшеклассников на Республиканскую олимпиаду по культуре народов
В 2019-2020 учебном году Арктический государственный институт культуры и проводит для учащихся 9-11 классов V Республиканскую олимпиаду «Культура народов Республики Саха (Якутия)».
Основными целями Олимпиады являются:
— выявление и развитие у обучающихся профильных творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности;
— пропаганда научных знаний;
— формирование ключевых компетенций, профессионально-значимых качеств личности и мотивации к практическому применению предметных знаний;
— создание необходимых условий для поддержки творчески одаренных детей;
— научное просвещение и целенаправленная профессиональная ориентация школьников;
— формирование состава студентов института из наиболее талантливых и подготовленных к освоению программ высшего профессионального образования школьников.
Олимпиада в 2020 г. проводится в один этап. Участники должны выполнить два задания:
1. Пройти тест на знание теоретического материала учебного предмета;
2. Подготовить творческое задание (в видео — или аудио — режиме) либо подготовить научно-практическую работу (реферат). Для участия в олимпиаде необходимо в срок с 9 ноября до 20 ноября 2020 г. пройти регистрацию на информационно-образовательном портале Виртуальный институт АГИКИ по адресу https://goo.su/2Vh5.
В период с 23 ноября по 27 ноября 2020 г. участникам предстоит выполнение тестов и конкурсных заданий, а 1-4 декабря 2020 г. будут подведены итоги и определены победители.
Участие в олимпиаде является одним из возможных путей повышения интереса учащихся к предмету, роста качества знаний школьников!
Более подробную информацию о конкурсе, его правилах и требованиях можно прочитать в ПОЛОЖЕНИИ.
Желаем удачи всем участникам!
+7 (999) 174-67-82