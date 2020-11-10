АГИКИ приглашает старшеклассников на Республиканскую олимпиаду по культуре народов

В 2019-2020 учебном году Арктический государственный институт культуры и проводит для учащихся 9-11 классов V Республиканскую олимпиаду «Культура народов Республики Саха (Якутия)».

Основными целями Олимпиады являются:

— выявление и развитие у обучающихся профильных творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности;

— пропаганда научных знаний;

— формирование ключевых компетенций, профессионально-значимых качеств личности и мотивации к практическому применению предметных знаний;

— создание необходимых условий для поддержки творчески одаренных детей;

— научное просвещение и целенаправленная профессиональная ориентация школьников;

— формирование состава студентов института из наиболее талантливых и подготовленных к освоению программ высшего профессионального образования школьников.

Олимпиада в 2020 г. проводится в один этап. Участники должны выполнить два задания:

1. Пройти тест на знание теоретического материала учебного предмета;

2. Подготовить творческое задание (в видео — или аудио — режиме) либо подготовить научно-практическую работу (реферат). Для участия в олимпиаде необходимо в срок с 9 ноября до 20 ноября 2020 г. пройти регистрацию на информационно-образовательном портале Виртуальный институт АГИКИ по адресу https://goo.su/2Vh5.

В период с 23 ноября по 27 ноября 2020 г. участникам предстоит выполнение тестов и конкурсных заданий, а 1-4 декабря 2020 г. будут подведены итоги и определены победители.

Участие в олимпиаде является одним из возможных путей повышения интереса учащихся к предмету, роста качества знаний школьников!

Более подробную информацию о конкурсе, его правилах и требованиях можно прочитать в ПОЛОЖЕНИИ.



Желаем удачи всем участникам!