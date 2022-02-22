АГИКИ приглашает школьников на VI Республиканскую олимпиаду по культуре народов Якутии

АГИКИ проведет VI Республиканскую олимпиаду школьников по культуре народов Якутии

Для школьников 9-11 классов Арктический государственный институт культуры и искусств проводит VI Республиканскую олимпиаду «Культура народов Якутии». Испытания пройдут с 14 по 17 марта.

«Традиционная олимпиада АГИКИ проводится по школьному предмету КНРС не только среди учеников общеобразовательных учреждений, но и среди воспитанников детских музыкальных школ, творческих коллективов. Ребятам предстоит выполнить задания теоретического и практического плана – тестирование и творческое задание в формате видео или аудио. Но творческое задание может быть заменено на научно-практическое, которое подразумевает написание реферата», – отмечают организаторы олимпиады.

Следует подчеркнуть, что творческое задание включает направления «Фольклор» и «Хореография». Все работы практического этапа направляются на электронный адрес knrsya2022@gmail.com. В письме необходимо указать ФИО, улус, город/село, наслег, школу, класс, имя руководителя и выбранное направление.

На сегодня проводится сбор заявок для участия в олимпиаде. Отбор завершится 11 марта. Итоги будут подведены 24 марта во время семинара для учителей школ республики. Более подробно на сайте АГИКИ (www.agiki.ru).