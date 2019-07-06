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6 июля 2019, 20:34
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АГИКИ приглашает на ярмарку для абитуриентов и выпускников » Профориентация -2019″.

7 июля в воскресенье в Якутске на площади Орджоникидзе с 9.00 до 19.00 состоится IV Ежегодная республиканская ярмарка для абитуриентов, старшеклассников, их родителей, выпускников «Профориентация-20

На ярмарке на площади будут работать приемные комиссии республиканских учебных заведений и центровузов. В этом году Арктический институт набирает в бакалавриат, магистратуру, специалитет по разным направлениям сферы культуры и искусства,которые сейчас принято называть креативной индустрией. Молодёжь сегодня охотно идет осваивать эти профессии и конкурс в АГИКИ традиционно стабильный.

На ярмарке абитуриенты смогут подробно ознакомиться с полным перечнем всех специальностей, по которым идет набор в институт в этом учебном году, с условиями поступления, списком конкурсных испытаний. Ведь основное отличие АГИКИ от других ВУЗов в том, что помимо результатов ЕГЭ до начала отбора большинство кафедр проводят свои творческие испытания. В воскресенье прямо на площади Орджоникидзе посетители смогут ознакомиться с образовательными программами, уточнить все нюансы поступления и обучения непосредственно у представителей приемной комиссии АГИКИ, получить информацию о проходных баллах и о многом другом.

Один из неоспоримых плюсов АГИКИ с этого года: сдача современного, красивого общежития в центре города, на улице Губина, где местами будут обеспечены практически все желающие.

Также на ярмарке будут бесплатно раздавать каталог-справочник вузов и ссузов.

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ в кузницу креативных кадров — в АГИКИ идет уже с 20 июня 2019 г.

11 июля заканчивается приём документов для поступающих на творческие направления, а также на базе среднего специального и высшего образования.

До 26 июля 2019 г.принимают документы у поступающих только по результатам ЕГЭ.

Возникли вопросы ? Приходите в воскресенье 7 июля на площадь Орджоникидзе с 9 утра до 19 часов и ищите вывеску АГИКИ.

Источник: АГИКИ.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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