АГИКИ приглашает на подготовительные курсы живописи

Учебно-производственный центр приглашает на подготовительные курсы старшеклассников, желающих поступить в творческие вузы. Два раза в неделю проводятся занятия по подготовке к творческим экзаменам «Рисунок», «Живопись», « Композиция».

Слушатели подготовительных курсов предыдущих лет успешно учатся в АГИКИ, Якутском художественном училище (колледж) им. П.П.Романова, СВФУ, Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица.

Запись по номеру: 42-11-67, 8-914-102-19-79

Картина заслуженного художника РФ Юрия Спиридонова