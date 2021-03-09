АГИКИ приглашает на курсы повышения квалификации в марте

ФГБОУ ВО “Арктический государственный институт культуры и искусств” приглашает на серию курсов повышения квалификации (КПК) и профессиональной переподготовки, которые состоятся в марте.

План:

– Профессиональная переподготовка «Менеджмент СКД» (256 часов) для работников культурно-досуговых учреждений, не имеющих профильного образования в сфере культуры /Диплом о профессиональной переподготовке. Срок обучения – с 16 марта по 5 апреля (1 семестр). Ведущий лектор: кандидат философских наук, доцент Заярная Л.Д.

– Курсы повышения квалификации «Основы имиджевого SMM в сфере культуры» (16 часов), расчитанные на широкую аудиторию, для всех желающих. Срок обучения – с 18 по 20 марта. Лектор: старший преподаватель Алексеева А.Д.

– Курсы повышения квалификации «Перспективы развития танцевальной культуры народов Арктики» (16 часов) для работников культурно-досуговых учреждений, не имеющих профильного образования в сфере культуры. Срок обучения – с 22 по 24 марта. Лектор: Заслуженный деятель искусств РФ, доктор искусствоведения, профессор Лукина А.Г.

– Курсы повышения квалификации «Классический танец – как основа сценической хореографии» (16 часов) для работников культурно-досуговых учреждений, имеющих профильное образование в сфере культуры. Срок обучения – с 15 марта по апрель. Лектор: заслуженный артист ЯАССР, доцент Афонасевич С.В.

– Курсы повышения квалификции «Актуальные проблемы онлайн образования в области изобразительного искусства. Культура и искусства Арктики» для преподавателей высшего образования, среднего профессионального образования, детских школ искусства, детских художественных школ, средних общеобразовательных школ. Срок обучения – с 22 по 26 марта. Лекторы: доцент, график, член СХР, заслуженный деятель искусств РС (Я) Шапошникова Т.Е.; кандидат искусствоведения, доцент, член Союза художников России Петрова А.Г.; профессор, заслуженный деятель искусств РФ Иванова-Унарова З.И.; PhD, доцент Бурнашева Д.В.; доцент, член Союза художников России, Заслуженный художник РФ, заслуженный деятель искусств РС (Я) Старостин М.Г; доцент, член Союза художников России Комиссарова Н.С.; Николаева Н.В.

– Курсы повышения квалификации «Основы EVENT-дизайна и креативные технологии» для широкой аудитории и для всех желающих обучиться основам дизайна, профессионалам желающим обновить навыки, а также начинающим дизайнерам (индивидуальный подход к каждому!). Срок обучения – с 22 марта. Лекторы: Петрова-Кэрэhит А.Г. – доцент, кандидат искусствоведения, художник, член Союза художников РФ; Иванова С.В. – доцент, художник-дизайнер, член Союза художников РФ; Михайлова Е.П. – доцент, дизайнер, член Союза дизайнеров РФ.

– Курсы повышения квалификации «Сценическая речь для всех начинающих» (16 часов) для широкой аудитории и всех желающих. Срок обучения – с 25 марта по апрель. Лектор: старший преподаватель Бузмакова А.В.

– Курсы повышения квалификации «Использование облачных технологий в деятельности института» для сотрудников ФГБОУ ВО АГИКИ. Срок обучения – с марта по апрель.

Стоимость курсов повышения квалификации:

16 часов – 3500 руб;

72 часа – 8000 руб.

Стоимость на курсы по профессиональной переподготовке – 30000 руб.

Форма регистрации на курсы повышения квалификации: http://agiki.ru/registraciya-uchastnikov-kursov-povysheniya-kvalifikacii

*Обратите внимание, что в расписании возможны изменения. По вопросам обращайтесь по тел. +79142988255