АГИКИ приглашает на курсы по профессиональной переподготовке

ФГБОУ ВО «Арктический государственный институт культуры и искусств» приглашает вас с 12.04.2021 г. на профессиональную переподготовку «Педагог музыкального фольклора».

Преподаватели: Григорьева Виктория Георгиевна, к.иск.; Бурнашева Дарья Васильевна, PhD; Никитин Захар Николаевич, к.п.н.; Данилова Наталья Ксенофонтовна, к.и.н.; Стрекаловская Зоя Андреевна, и.о. зав. кафедрой НХК; ст. преподаватели кафедры НХК Сидорова Анастасия Марковна, Егорова Лена Митрофановна; преподаватели кафедры: Баттахова Айталина Николаевна, Харитонова Сардана Васильевна, Очиров Виталий Валерьевич.

Программа рассчитана для преподавателей детских школ искусств, детских музыкальных школ, средних общеобразовательных школ, руководителей этнокультурных центров, специалистов учреждений культуры, не имеющих профессионального образования по преподавательской деятельности.

Общий объем курса составляет 256 часов.

По окончании обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке установленного образца.

Стоимость обучения – 30 000 р.

Онлайн регистрация на курсы, перечень документов: http://www.agiki.ru/dpo

Справки по телефонам: +7 (914)2988255; +79679116535

С 12.04.2021 Арктический государственный институт культуры и искусств также приглашает желающих на профессиональную переподготовку «Руководство хореографическим любительским коллективом. Преподаватель».

Преподаватели:

Лукина Ангелина Григорьевна – профессор кафедры НХК, доктор искусствоведения, заслуженный деятель искусств Российской Федерации;

Мочалов Денис Владимирович – доцент Казанского института культуры, к.п.н., заслуженный артист Республики Татарстан, лауреат Международных конкурсов;

Калимуллина Эльза Робертовна – доцент Казанского института культуры, заслуженный работник культуры Республики Татарстан, лауреат Международных конкурсов;

Бурцева Роза Христофоровна – доцент кафедры НХК, отличник культуры и профессионального образования РС (Я);

Сидорова Анастасия Марковна – ст.преподаватель кафедры НХК, отличник профессионального образования РС (Я);

Захарова Катерина Владимировна – преподаватель НХК АГИКИ, Артистка ГБУ РС (Я) «Государственный театр коренных малочисленных народов Севера», Лауреат Международных конкурсов, Художественный руководитель детской танцевальной студии «Маска» – лауреата российских, региональных конкурсов.

Программа предназначена для преподавателей детских школ искусств, детских музыкальных школ, средних общеобразовательных школ, руководителей хореографических коллективов, специалистов учреждений культуры, не имеющих профессиональной подготовки по руководству любительским творческим коллективом и преподавательской деятельности.

Практико-ориентированное обучение способствует формированию и расширению профессиональных компетенций, необходимых для выполнения профессиональных задач в области руководства хореографическим коллективом.

Общий объем курса составляет 256 часов.

По окончании обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке установленного образца.

Стоимость обучения – 30 000 р.

Онлайн регистрация на курсы, перечень документов: http://www.agiki.ru/dpo

Справки по телефонам: +7 (914)2988255; +7 (984)1120021