01.03.2022
15:51
116
Культура
АГИКИ приглашает на концерт в преддверии Международного женского дня
В Центре культуры и современного искусства им. Гагарина 5 марта в 18:00 состоится праздничный концерт «И сердце в марте оживает…!». В программе концерта: хиты классики и современные мировые произведения. Вас ожидает живой процесс трансформации и освоения новой формы, стиля исполнения!
Концерт подготовлен молодыми и талантливыми вокалистами кафедры музыкального искусства и хореографами кафедры национальной художественной культуры АГИКИ.
Цена билета: 300-500 руб. Билеты можно приобрести на сайте Afisha.ykt.ru и по Пушкинской карте на Afisha.yandex.ru, справки по номеру: +79644212637.
Справки по тел.: +79644212637 — администратор
Возраст: 6+
Источник: Пресс-служба АГИКИ
#АГИКИ#АГИКИ приглашает на концерт в преддверии Международного женского дня#Арктический государственный институт культуры и искусств#республика саха (якутия)#Якутия#Якутск
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+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
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