АГИКИ приглашает на концерт в преддверии Международного женского дня

В Центре культуры и современного искусства им. Гагарина 5 марта в 18:00 состоится праздничный концерт «И сердце в марте оживает…!». В программе концерта: хиты классики и современные мировые произведения. Вас ожидает живой процесс трансформации и освоения новой формы, стиля исполнения!

Концерт подготовлен молодыми и талантливыми вокалистами кафедры музыкального искусства и хореографами кафедры национальной художественной культуры АГИКИ.

Цена билета: 300-500 руб. Билеты можно приобрести на сайте Afisha.ykt.ru и по Пушкинской карте на Afisha.yandex.ru, справки по номеру: +79644212637.

Справки по тел.: +79644212637 — администратор

Возраст: 6+